Der britische Minister tritt nach Mobbing-Vorwürfen zurück — RT World News

Die erst vor zwei Wochen ernannte Regierung des neuen britischen Premierministers Rishi Sunak hat am Dienstag einen Kabinettsminister verloren.

Sir Gavin Williamson, der als enger Verbündeter von Sunak gilt, kündigte seinen Rücktritt aufgrund von Mobbing-Vorwürfen an, was seiner Meinung nach der Fall war „Eine Ablenkung für die gute Arbeit, die diese Regierung leistet.“

Williamson, der zuvor als Verteidigungsminister unter Theresa May und als Bildungsminister unter Boris Johnson diente, aber beide Male entlassen wurde, befand sich erneut in heißem Wasser, nachdem bekannt wurde, dass er mit Sprengsätzen beladene Texte an die ehemalige Chefpeitsche Wendy Morton geschickt hatte , wütend darüber, nicht zur Beerdigung der Queen im September eingeladen worden zu sein.

Er machte angeblich Morton dafür verantwortlich „Takelwerk“ die Vergabe von Eintrittskarten für die Veranstaltung und warnte davor „Alles hat seinen Preis“

„Ich habe mich beim Empfänger für diese Nachrichten entschuldigt.“ Sir Gavin sagte in einer Erklärung. Der Guardian berichtete jedoch, dass die Behauptung falsch sei, da Morton keine Entschuldigung von ihm erhalten habe.









Ein anderer Bericht des Guardian vom Montag behauptete, dass Williamson, während er Verteidigungsminister war, einen hochrangigen Beamten dazu aufgefordert habe „Schneide dir die Kehle durch“ und „aus dem Fenster springen“

Am Dienstag sagte die ehemalige Tory-Abgeordnete Anne Milton gegenüber Channel 4, Sir Gavin habe sich in a benommen „bedrohlich“ und „einschüchternd“ Weg zu anderen konservativen Parteimitgliedern, als er vor fünf Jahren der Chefpeitscher war. Laut Milton habe er die psychischen und körperlichen Gesundheitsprobleme von Abgeordneten gegen sie gesammelt „anzüglicher Klatsch“ über ihr „sexuelle Vorlieben“ als Hebel.

„Ich weise die Charakterisierung dieser Behauptungen zurück“ Williamson, der nun mit mehreren Untersuchungen seines Verhaltens konfrontiert ist, wies darauf hin.

Sunak sagte, er akzeptiere den Rücktritt seines engen Verbündeten „In großer Trauer“ Ich danke Sir Gavin für seine „Persönliche Unterstützung und Loyalität.“

Die stellvertretende Vorsitzende der Labour Party, Angela Rayner, benutzte Williamsons Ausscheiden aus der Regierung, um die Konservativen anzugreifen, indem sie das sagte „Während Familien während einer Lebenshaltungskostenkrise in der Downing Street kämpfen, ist eine weitere Tory-Regierung ins Chaos gestürzt.“ Liz Truss trat letzten Monat nach nur sechs Wochen im Amt als Premierministerin zurück und wurde damit die am kürzesten amtierende Regierungschefin in der britischen Geschichte.

Die Tatsache, dass Sunak „hat Gavin Williamson in vollem Wissen um schwere Vorwürfe gegen sein Verhalten ernannt und ihm wiederholt das Vertrauen ausgesprochen“ ist mehr Beweis für die PM’s „Schlechtes Urteilsvermögen und schwache Führung“ sowie seine Unfähigkeit, das Land vor die Partei zu stellen, sagte Rayner.