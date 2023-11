Der britische Innenminister wirft der Polizei pro-palästinensische Voreingenommenheit bei Märschen vor

Demonstration am Waffenstillstandstag am Samstag

Braverman kritisiert den Umgang der Polizei mit Protesten

Der Streit ist ein Nebeneffekt des Israel-Hamas-Krieges in Gaza

LONDON, 9. November (Reuters) – Der britische Innenminister hat am Donnerstag einen Streit mit der Londoner Polizei über die Durchführung eines geplanten großen pro-palästinensischen Marsches am Tag des Waffenstillstands eskaliert und den Beamten vorgeworfen, eine sanftere Haltung gegenüber linken Anliegen einzunehmen.

Innenministerin Suella Braverman vertritt eine harte Linie gegenüber den Zehntausenden Demonstranten, die sich seit dem Angriff der Hamas-Gruppe auf Israel am 7. Oktober in London versammelt haben, und nennt sie „Hassmärsche“ und „Mobs“, die die jüdische Gemeinde bedrohen.

Ihre Kritik an der Polizei vor Samstag verschärfte die Spannungen mit dem Büro von Premierminister Rishi Sunak in der Downing Street, das angab, die Kommentare vor der Veröffentlichung nicht geklärt zu haben. Dennoch sagte ein Sprecher, Sunak habe immer noch volles Vertrauen in Braverman.

„Ich glaube nicht, dass diese Märsche nur ein Hilferuf für Gaza sind“, schrieb Braverman, die auf der rechten Seite ihrer Partei steht und für die Polizei zuständig ist, in der Times. „Sie sind eine Behauptung der Vorrangstellung bestimmter Gruppen – insbesondere der Islamisten –, wie wir sie in Nordirland eher gewohnt sind.“

Sie sagte, es bestehe „der Eindruck, dass hochrangige Polizisten die Favoriten sind, wenn es um Demonstranten geht“, und verwies auf die unterschiedliche Behandlung von Anti-Lockdown-Gruppen während der COVID-Pandemie und den Demonstrationen von „Black Lives Matters“.

Kritiker gegnerischer und ihrer eigenen Parteien werfen Braverman vor, die Spaltung zu schüren und die Polizei zu untergraben. Sie stellten ihr Engagement für die freie Meinungsäußerung in Frage, nachdem sie gefragt hatte, warum einige öffentliche Versammlungen nicht verboten werden sollten, wenn sie beleidigend seien.

Die Angelegenheit spitzte sich zu, nachdem die Polizei erklärt hatte, sie erwarte am Samstag, dem Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs, eine große Kundgebung, was Befürchtungen weckte, dass Gegendemonstranten auch in die Hauptstadt einmarschieren und zu Gewalt führen würden.

Der Londoner Polizeichef Mark Rowley sagte, für jedes Verbot sei die Kenntnis einer drohenden ernsten Störung erforderlich, und diese Schwelle sei bisher noch nicht überschritten worden.

SAMMELSCHREI

Jedes Wochenende versammelten sich Demonstranten in London, um ein Ende der israelischen Luft- und Bodenoffensive gegen den von der Hamas regierten Gazastreifen zu fordern. Rund 100.000 Demonstranten stellten die größte Zahl bisher aufmarschieren.

Während es kaum zu offener Gewalt kam, wurden Banner gesehen, die den grenzüberschreitenden Angriff der Hamas feierten, bei dem 1.400 Israelis, hauptsächlich Zivilisten, getötet wurden, und der Ruf „Vom Fluss zum Meer“, ein Pro-Palästinenser, war zu hören Ein Schlachtruf, der von vielen Juden als antisemitisch angesehen wird und die Ausrottung Israels fordert.

Insgesamt hat die Polizei seit dem 7. Oktober fast 200 Personen wegen Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Verstößen gegen die öffentliche Ordnung wie dem Abfeuern von Feuerwerkskörpern gegen Beamte festgenommen.

Sunak beschrieb den Marsch als respektlos und sagte, er werde Rowley zur Rechenschaft ziehen, damit die Gedenkveranstaltungen gewahrt bleiben.

Aber er sagte, Großbritannien müsse den Prinzipien treu bleiben, für die es während zweier Weltkriege gekämpft habe, einschließlich des Rechts auf friedlichen Protest und auf freie Meinungsäußerung, „auch wenn wir anderer Meinung sind“.

Braverman, die als mögliche zukünftige Vorsitzende der Konservativen Partei gilt, vertritt in Themen wie Kriminalität und Einwanderung oft eine härtere Linie als viele andere in ihrer Partei. Sie beschrieb kürzlich Obdachlosigkeit als eine „Lebensstil“-Entscheidung.

Einer Regierungsquelle zufolge hätten Beamte der Downing Street einen Entwurf des Artikels gesehen und Änderungen vorgeschlagen, die nicht berücksichtigt wurden.

Der Oppositionsführer der Labour-Partei, Keir Starmer, sagte, Sunak sei zu schwach, um sie herauszufordern, und Yvette Cooper, Labours Schatten-Innenministerin, sagte, Braverman sei „außer Kontrolle“.

Einige zentristische konservative Gesetzgeber forderten ihre Entlassung. Sogar der rechte Flügel der Partei meinte, sie solle mit ihrer Sprache vorsichtiger sein und sagte, der Verweis auf Nordirland würde diejenigen verärgern, die in der Vergangenheit Bürgerrechtsmärsche und pro-britische Loyalisten-Kundgebungen veranstaltet hätten.

Neil Basu, ein ehemaliger hochrangiger Londoner Polizeibeamter, sagte, die politische Kritik könne das Risiko von Gewalt erhöhen.

„Es ist irgendwie ironisch, dass all diese Rhetorik über diesen Marsch tatsächlich dazu führen könnte, dass der Geheimdienst die Sache verschärft und ihn verbietet“, sagte er gegenüber LBC Radio. Zwei Männer wurden diese Woche verhaftet, weil sie in der nordenglischen Stadt Rochdale das Kriegerdenkmal Cenotaph mit der Aufschrift „Free Palestine“ verunstaltet hatten.

Die Organisatoren haben erklärt, dass sie nicht planen, am Sonntag, dem 12. November, in London zu marschieren, wenn politische Führer zusammen mit König Charles und Militärangehörigen bei einer düsteren jährlichen Zeremonie der im Krieg Gefallenen gedenken.

Zusätzliche Berichterstattung von Sarah Young, Andrew MacAskill und Elizabeth Piper; Bearbeitung durch Sharon Singleton und Mark Heinrich

