Der britische Immobilienmarkt droht aufgrund der sich abzeichnenden Rezessionsängste einen erheblichen Abschwung

Ökonomen sagen voraus, dass steigende Zinssätze und fallende Preise das Ende des 13-jährigen Immobilienmarktbooms in Großbritannien markieren werden, was möglicherweise zu einem Hauspreiscrash führen wird. Matt Cardy | Nachrichten von Getty Images | Getty Images

LONDON – Der britische Immobilienmarkt steht möglicherweise kurz vor einem großen Abschwung, wobei einige Marktbeobachter vor einem Preisverfall von bis zu 30 % warnen, da die Daten auf den größten Nachfrageeinbruch seit der globalen Finanzkrise hindeuten. Neue Anfragen von Eigenheimkäufern stürzten im Oktober auf den niedrigsten Stand seit dem Finanzcrash von 2008 ab, ausgenommen den Zeitraum während der ersten Sperrung von Covid-19, wie der jüngste Bericht der RICS-Wohngutachter letzte Woche zeigte. Unterdessen brach der MSCI UK Quarterly Property Index, der Einzelhandels-, Büro-, Industrie- und Wohnimmobilien abbildet, in den drei Monaten bis September um 4,3 % ein, was die schlechteste Performance des Sektors seit 2009 darstellt. Die Marktverlangsamung markiert eine Atempause von einem zweijährigen pandemiebedingten Kaufrausch für Eigenheime, wobei die Immobilientransaktionen im September jährlich um 32 % gegenüber einem Höchststand im Jahr 2021 zurückgingen. Aber während die Ära des billigen Geldes zu Ende geht und die Bank of England ihre inflationshemmenden Zinserhöhungen verdoppelt, um dem chaotischen Mini-Budget entgegenzuwirken, sagen Ökonomen, dass der Abschwung akuter sein könnte als zunächst angenommen.

Obwohl allgemein mit einer Immobilienpreiskorrektur gerechnet wird, scheint sie sich schneller zu entfalten als erwartet. Kallum Pickering Senior-Volkswirt, Berenberg

„Obwohl im Rahmen der anhaltenden Rezession allgemein mit einer Hauspreiskorrektur gerechnet wird, scheint sie sich schneller zu entfalten als erwartet“, schrieb Kallum Pickering, Senior Economist bei Berenberg, am Donnerstag über den britischen Markt. Die Investmentbank geht nun davon aus, dass die britischen Immobilienpreise bis zum zweiten Quartal 2023 um rund 10 % sinken werden. Einige Kreditgeber sind jedoch weniger zuversichtlich. Nationwide, einer der größten britischen Hypothekenanbieter, sagte Anfang dieses Monats, dass die Hauspreise im schlimmsten Fall um bis zu 30 % einbrechen könnten. Unterdessen deuten die düstersten Schätzungen der Banken Lloyds und Barclays für 2023 auf Einbrüche von jeweils fast 18 % bis über 22 % hin. Tatsächlich haben die Preise an einigen Orten bereits begonnen zu fallen, so die Immobiliensuchseite Rightmove, die am Montag mitteilte, dass die Verkäufer die Preise im Oktober um 1,1 % gesenkt haben, wodurch der Durchschnittspreis eines neu vermarkteten Eigenheims auf 366.999 £ (431.000 $) gestiegen ist.

Erhöhte Bedenken hinsichtlich des Zahlungsverzugs bei Hypotheken

Großbritannien ist nicht allein. Steigende Zinssätze, steigende Inflation und der wirtschaftliche Schock durch Russlands Krieg in der Ukraine haben den globalen Immobilienmarkt schwer belastet. Jüngste Analysen von Oxford Economics zeigten, dass die Immobilienpreise in neun von 18 fortgeschrittenen Volkswirtschaften voraussichtlich fallen werden, wobei Australien, Kanada, die Niederlande und Neuseeland zu den Märkten gehören, die am stärksten von einem Rückgang von bis zu 15 % bis 20 % bedroht sind. „Dies ist der besorgniserregendste Ausblick für den Immobilienmarkt seit 2007-2008, wobei die Märkte zwischen der Aussicht auf bescheidene und viel steilere Rückgänge balancieren“, schrieb Adam Slater, leitender Ökonom bei Oxford Economics, letzten Monat.

Wohnungsgutachter haben den größten Rückgang der Anfragen neuer Käufer im Oktober seit der Finanzkrise gemeldet, mit Ausnahme des Zeitraums während der Sperrung von Covid-19. Isabel Infantes | AFP | Getty Images

Laut Goldman Sachs ist das Vereinigte Königreich jedoch aufgrund seiner einzigartigen Wirtschaftslandschaft einem höheren Risiko von Hypothekenausfällen ausgesetzt. Zu den Faktoren, die eine Rolle spielen, gehören die sich verschlechternde Wirtschaftslage Großbritanniens, die Empfindlichkeit der Ausfallquoten gegenüber Abschwüngen und die kürzere Duration britischer Hypotheken im Vergleich zu anderen Anleihen in der Eurozone und den USA. „Über Ländergrenzen hinweg sehen wir ein relativ größeres Risiko eines deutlichen Anstiegs der Hypothekenrückstandsraten im Vereinigten Königreich“, schrieb Yulia Zhestkova, Ökonomin bei der Bank, letzte Woche in einem Bericht. In der Zwischenzeit erhöhen steigende Arbeitslosenrisiken – ein historisches Barometer für Zahlungsverzugsquoten – den Druck auf Großbritannien, das sich laut Goldman Sachs „bereits in einer Rezession“ befindet.

Arbeitslosigkeitsrisiken wiegen schwer

Die britische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2022 um 0,2 % geschrumpft, wie die neuesten BIP-Zahlen am Freitag zeigten. Ein weiteres rückläufiges Quartal in Folge in den drei Monaten bis Dezember würde darauf hindeuten, dass sich Großbritannien in einer technischen Rezession befindet. Die Bank of England warnte Anfang dieses Monats, dass Großbritannien jetzt vor der längsten Rezession seit Beginn der Aufzeichnungen vor einem Jahrhundert steht, wobei der Abschwung voraussichtlich bis weit ins Jahr 2024 andauern wird.

Ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit würde die Gefahren für die Wohnungsmärkte erheblich verstärken. Adam Slater leitender Ökonom, Oxford Economics

Die Zentralbank beschrieb die Aussichten als „sehr herausfordernd“ und sagte, die Arbeitslosigkeit werde sich während des zweijährigen Einbruchs wahrscheinlich auf 6,5 % verdoppeln, was rund 500.000 Arbeitsplätze betreffen würde. Ein solcher Anstieg der Arbeitslosigkeit könnte die Risiken für den Wohnungsmarkt „erheblich“ erhöhen, indem möglicherweise eine Welle von Zwangsverkäufen und Zwangsvollstreckungen ausgelöst wird, warnte Oxford Economics in seinem Bericht. Laut der Analyse von Goldman Sachs steigt die Hypothekenrückfälligkeit für jeden Prozentpunkt Anstieg der Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich nach einem Jahr tendenziell um über 20 Basispunkte. „Wenn die Arbeitslosigkeit stark ansteigen würde, würden die Gefahren für die Wohnungsmärkte erheblich verstärkt“, sagte Slater.

Keine Finanzkrise von 2008