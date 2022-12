Der britische Gesundheitsminister, der wegen Verstoßes gegen die Sperrregeln entlassen wurde, tritt als Abgeordneter zurück

Matt Hancock, der ehemalige britische Gesundheitsminister, der von den regierenden Konservativen wegen Auftritts in einer Reality-TV-Show suspendiert wurde, sagte am Mittwoch, dass er als Abgeordneter zurücktreten werde.

Er ist das jüngste Mitglied von Rishi Sunaks belagerten regierenden Tories, das ankündigt, dass er bei den nächsten Wahlen nicht antreten wird, da die Partei in den Umfragen schmachtet.

Hancock, der während der Pandemie als Gesundheitsminister entlassen wurde, nachdem er dabei erwischt worden war, wie er mit einem Adjutanten, mit dem er eine Affäre hatte, gegen die Regeln der sozialen Distanzierung verstieß, verärgerte viele, indem er nach Australien flog, um dort aufzutreten Ich bin ein Star … Holt mich hier raus!

Er erreichte das Finale der Show, nachdem er von einem Skorpion gestochen, mit Schleim besprüht und in eine Grube voller Spinnen und Kakerlaken gelegt worden war, wurde aber von der Tory-Parlamentspartei suspendiert.

ERKLÄRER | Großbritanniens erste farbige PM: Wer ist Rishi Sunak?

In einem Brief an Sunak schrieb Hancock: „Es war mir eine Ehre, im Parlament zu dienen und die Menschen in West Suffolk zu vertreten.

„Ich werde meinen Teil zur Debatte über die Zukunft unseres Landes beitragen und mich auf neue Weise mit der Öffentlichkeit auseinandersetzen.“

Er fügte hinzu, dass die Partei ihn als Tory-Abgeordneten wieder einsetzen sollte, „aber das ist jetzt nicht nötig“.

Der 44-Jährige zog Kritik von Parteikollegen auf sich, nachdem er aus dem Parlament verschwunden war, um in der Show zu sein.

Mehr als ein Dutzend Tories-Abgeordnete, darunter der frühere Finanzminister Sajid Javid, haben erklärt, dass sie ihre Sitze bei den nächsten Wahlen – die spätestens vor Januar 2025 fällig sind – nicht bestreiten werden.

Die ehemaligen Führer Boris Johnson, Theresa May und Liz Truss wollen jedoch an ihren festhalten.