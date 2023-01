Der britische Führer entlässt den Parteivorsitzenden wegen Steuervorwürfen

LONDON (AP) – Der britische Premierminister Rishi Sunak hat am Sonntag den Vorsitzenden seiner regierenden Konservativen Partei wegen eines „schwerwiegenden Verstoßes“ gegen den Ministerkodex entlassen.

Auf Nadhim Zahawi hatte sich Druck aufgebaut, da ihm vorgeworfen wurde, er habe eine unbezahlte Steuerrechnung in Höhe von mehreren Millionen Dollar beglichen, während er für das Finanzministerium des Landes verantwortlich war.

In einem Brief an Zahawi schrieb Sunak, er sei zum Handeln gezwungen worden, nachdem er zu Beginn seiner Amtszeit versprochen hatte, dass seine Regierung „Integrität, Professionalität und Rechenschaftspflicht auf allen Ebenen haben würde“.

Zahawi, der Gründer der Umfrage-Website YouGov, hatte einen Streit mit den Steuerbehörden eingeräumt, argumentierte jedoch, sein Fehler sei „fahrlässig und nicht absichtlich“.

Die britischen Medien berichteten, dass sich der Vergleich auf fast 5 Millionen Pfund (6,2 Millionen US-Dollar) belief.

Zahawi leitete das britische Finanzministerium von Juli bis September 2022 in den letzten Monaten von Boris Johnsons Amtszeit als Premierminister.

Die Associated Press