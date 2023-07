Die USA wollten, dass ein ehemaliger Staatschef den Block anführt, sagte der britische Verteidigungsminister

US-Präsident Joe Biden wollte wahrscheinlich einen ehemaligen Premierminister oder Präsidenten als Generalsekretär der NATO, aber ihre 31 Mitglieder konnten sich nicht darauf einigen, wer das sein sollte, sagte der scheidende britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Dienstag.

„Ich denke, die Amerikaner wollten wahrscheinlich ein Staatsoberhaupt“ sagte Wallace bei einem Auftritt auf einer vom Tony Blair Institute organisierten Konferenz über die Zukunft Großbritanniens. „Wenn ich eine Theorie habe, denke ich, dass sie dachten: ‚31 Mitglieder, was sie wirklich wollen, ist ein ehemaliger Premierminister oder Präsident‘“ er fügte hinzu.

Er enthüllte, dass Biden mindestens zweimal mit dem jetzigen niederländischen Premierminister Mark Rutte über den Job gesprochen hatte, aber Rutte „habe es sehr deutlich gemacht“ er war nicht interessiert. Anfang des Monats trat Rutte nach fast 13 Jahren an der Macht zurück und verließ die Politik, als seine Koalition wegen der Migrationspolitik zusammenbrach.

Nachdem Rutte nicht mehr im Bilde war, stellte Wallace seinen Namen vor und erhielt reichlich Unterstützung von Premierminister Rishi Sunak, jedoch nicht von den Amerikanern.

In seiner Rede auf der Veranstaltung des Blair Institute beschrieb Wallace den Prozess der Wahl des NATO-Chefs als weniger transparent als die Politik der Tory-Partei.

„31 NATO-Mitglieder, ohne Prozess, ohne Ausgewogenheit, niemand erklärt jemals tatsächlich, dass er Kandidat sein möchte … Wer weiß also, wie es funktioniert hat? Es gab offensichtlich konkurrierende Ansichten.“ er sagte.

Einige Mitglieder sagten, es sei an der Zeit für eine Generalsekretärin, schlossen jedoch jeden aus einem Land aus, das das Militärausgabenziel von 2 % des BIP nicht erreicht. „Plötzlich hat man es mit osteuropäischen Frauen zu tun – der brillanten Premierministerin von Estland – und natürlich sind sie möglicherweise zu kämpferisch für die Deutschen oder die Franzosen.“ Wallace erklärte.

„Ich habe einmal gesagt, wir sollten uns alle einfach an den Generalsekretär aus Island gewöhnen.“ Wallace witzelte unter Gelächter des Publikums. „Der arme alte Jens macht über 10 Jahre hinweg einen Drei-Jahres-Job.“

Stoltenberg wurde 2014 Chef der NATO-Führung, nachdem er in Norwegen die Macht verloren hatte. In einem beispiellosen Schritt verlängerte der von den USA geführte Militärblock seine Amtszeit 2018 um vier Jahre und dann 2022 um ein weiteres Jahr, mit der Absicht, ihn letzte Woche beim Gipfel in Vilnius, Litauen, endgültig zu ersetzen.

Island verfügt über kein stehendes Heer und ist aufgrund seiner strategischen Lage im Nordatlantik der NATO beigetreten. Obwohl der Präsident männlich ist, sind sowohl der Premierminister als auch der Außenminister, der den nicht existierenden Verteidigungsminister vertritt, derzeit Frauen.