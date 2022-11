Der brasilianische Star Neymar verrät seine beiden englischen Lieblingsspieler, aber Gareth Southgate hat keinen im Kader der Three Lions World Cup ausgewählt

Der brasilianische Superstar Neymar hat gezeigt, dass er ein großer Fan von zwei englischen Spielern ist – aber nur einer wird bei der Weltmeisterschaft dabei sein.

Der Star von Paris Saint-Germain reist nach Katar, um das Turnier zu gewinnen und sein Vermächtnis als einer der ganz Großen des Fußballs zu festigen, aber die Three Lions könnten ihnen in die Quere kommen.

Neymar und Co. sind die Favoriten der Buchmacher, aber England könnte sie stoppen

Letzten Donnerstag enthüllte Gareth Southgate, Manager der Three Lions, seinen 26-köpfigen Kader, der England bei der Weltmeisterschaft vertreten wird.

Darin sind Größen wie Jordan Pickford, Declan Rice und Jack Grealish zu sehen, die alle bestrebt sind, ihren letzten Herzschmerz bei der Euro 2020 gegen Italien im letzten Sommer mit Ruhm in Katar im nächsten Monat zu rächen.

England gilt wie Brasilien als einer der Favoriten, die am Sonntag, den 18. Dezember, den Pokal in die Höhe treiben werden.

Southgate hat eine Gruppe voller Talente ausgewählt, und jetzt hat Neymar seine beiden Lieblingsspieler von den Three Lions genannt, obwohl einer von ihnen nicht auf der 26-Mann-Liste steht.

„Ich mag wirklich [Harry] Kane und [Jadon] Sancho“, sagte er dem „Telegraph“.

„Sie sind zwei unglaubliche Spieler und ich habe eine besondere Vorliebe für sie, weil ich Spieler mag, die ihre Qualitäten haben.“

Getty Kane wird England bei der Weltmeisterschaft in Katar als Kapitän übernehmen

getty Neymar mag Sancho, aber Southgate hat ihn nicht nach Katar geholt

Sancho wurde für die diesjährige Weltmeisterschaft aus dem englischen Kader gestrichen, wobei der 22-Jährige in der Premier League bei Manchester United immer noch ums Leben zu kämpfen scheint.

Er hat 22 Länderspiele für sein Land bestritten, muss aber noch etwas länger auf seinen nächsten Auftritt warten.

Kapitän Kane hingegen wird einer der ersten Namen auf der Mannschaftsliste sein, und der Stürmer von Tottenham wird Wayne Rooney als Englands erfolgreichsten Torschützen aller Zeiten überholen, sollte er bei der Weltmeisterschaft drei Tore erzielen.

Neymar teilte auch seine Gedanken darüber mit, wer das diesjährige Turnier gewinnen könnte.

Er sagte: „Die WM steckt voller Überraschungen. Man bekommt Teams, die auch im Wettbewerb unerwartet sehr weit kommen, auch wenn viele nicht an sie glauben. Aber ich glaube, die Favoriten sind Argentinien, Deutschland, Spanien und Frankreich.“

Getty Kane wird mit Neymar um den Goldenen Schuh und vielleicht den Goldenen Ball in Katar konkurrieren

Dann fügte er hinzu: “Ich habe England wirklich vergessen, aber offensichtlich haben sie eine Chance!”

Englands erstes Spiel der Weltmeisterschaft wird am Montagnachmittag gegen den Iran ausgetragen, und talkSPORT wird live vom ersten Spiel der Three Lions in Katar übertragen.