Der Brasilianer Jair Bolsonaro nahm an einem Treffen teil, um die Wahl zu kippen, und hat einen vorgeschlagenen Plan nicht entmutigt, sagt der Senator

Sao Paulo, Brasilien

CNN

—



Ein brasilianischer Senator sagte, der frühere Präsident Jair Bolsonaro habe im Dezember an einem Treffen teilgenommen, um die Ergebnisse der brasilianischen Präsidentschaftswahlen 2022 zu kippen, die dem derzeitigen Führer Luiz Inácio Lula da Silva die Präsidentschaft verliehen.

Senator Marcos do Val sagte in einer Pressekonferenz am Donnerstag, dass sowohl er als auch Bolsonaro bei einer privaten Diskussion am 9. Dezember anwesend waren, die von Bolsonaros Verbündetem und damaligen Kongressabgeordneten Daniel Silveira organisiert wurde.

Laut dem Bericht von do Val schlug Silveira einen Plan vor, um die jüngsten Wahlen zu diskreditieren, und schlug vor, dass do Val ein Treffen mit dem Präsidenten des Wahlgerichts und dem Richter des Obersten Gerichtshofs, Alexandre de Moraes, arrangiert und heimlich aufzeichnet.

Do Val sagte, er solle den Richter auffordern, Dinge zu sagen, die Zweifel an der Gültigkeit der Abstimmung und der Neutralität des Wahlgerichts wecken würden.

Er veröffentlichte auch Screenshots seiner WhatsApp-Nachrichten mit Silveira über das Treffen und den Plan.

Bei der Beschreibung von Bolsonaros Rolle in dem Gespräch sagte Do Val, der Präsident habe zu dem Vorschlag geschwiegen und ihn nicht entmutigt. Er sagte, er habe den Eindruck, es gebe eine Einigung.

Do Val sagte: „Es war Daniel (Silveira), der sprach. Ich sagte, ich würde später darüber nachdenken und Kontakt aufnehmen.“

„Es war sehr klar, dass er in der Lage war, seine Idee zu manipulieren und (Bolsonaro) davon zu überzeugen, wenn ein Senator die Mission annahm“, sagte auch Val.

Das Rechtsteam von Silveira antwortete nicht auf die Bitte von CNN um Stellungnahme.

Laut do Val traf er sich schließlich am 14. Dezember mit de Moraes, aber anstatt die Begegnung aufzuzeichnen, warnte er den Richter vor der Verschwörung. De Moraes hat sich nicht öffentlich geäußert.

Am Donnerstag wies de Moraes, der für die laufenden Ermittlungen zu den Unruhen vom 8. Januar verantwortlich ist, laut einem Dokument des Obersten Gerichtshofs do Val an, innerhalb von fünf Tagen eine Aussage bei der Bundespolizei zu machen.

Do Val sagte auch, dass ihm von Silveira mitgeteilt wurde, dass der Plan auch das brasilianische Büro für institutionelle Sicherheit (GSI) betraf, das für die Sicherheit des Präsidenten verantwortlich ist. Die GSI würde Do Val Geheimagenten und Aufnahmegeräte zur Verfügung stellen.

Der brasilianische Geheimdienst, der die GSI befehligt, dementierte dies am Donnerstag und sagte, er sei „absolut nicht an einer Initiative beteiligt, die sich auf die Möglichkeit bezieht, Gespräche von Ministern des Bundesgerichtshofs aufzuzeichnen“.

Bolsonaros Büro antwortete nicht auf die Bitte von CNN um Stellungnahme. Als Reaktion auf die Behauptungen von Val während einer Senatssitzung am Donnerstag sagte der Sohn des Ex-Präsidenten, Senator Flavio Bolsonaro, „Es müssen Klarstellungen vorgenommen werden, damit die Erzählungen die Tatsachen nicht überwinden.“

„Tatsache ist, dass Präsident Bolsonaro am 31. Dezember die Präsidentschaft verlassen hat“, fügte er hinzu.

Lula gewann im Oktober knapp die brasilianische Präsidentschaft in einer Stichwahl, aber viele von Bolsonaros Unterstützern weigerten sich, das Ergebnis zu akzeptieren, und ihr Trotz gipfelte in einem Angriff auf Regierungsgebäude in Brasilia am 8. Januar.

Bolsonaro selbst hat die Wahlergebnisse erst am 30. Dezember öffentlich bekannt gegeben.

Silveira, ein ehemaliger Polizeibeamter, dessen Amtszeit im Kongress diese Woche zu Ende ging, wurde am Donnerstag unter nicht zusammenhängenden Anklagepunkten festgenommen, nachdem er angeblich gerichtlichen Anordnungen nicht Folge geleistet und seinen elektronischen Knöchelmonitor manipuliert hatte – das Ergebnis einer Verurteilung im Jahr 2021 wegen antidemokratischer Handlungen.