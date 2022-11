Der brandneue Echo Dot hat gerade seinen ersten großen Rabatt erhalten

Während wir in einer Woche knietief in Black Friday-Angeboten stecken werden, gibt es viele Angebote, die Sie sich ansehen können, wenn Sie vorhaben, dieses Wochenende etwas zu verbringen. Wenn Sie sich auf das Hauptereignis vorbereiten, das nächste Woche stattfindet, stellen Sie sicher, dass Sie unseren Black Friday-Hub mit einem Lesezeichen versehen, um regelmäßig über die neuesten Angebote informiert zu werden.

Unser erster Deal, der die Arbeitswoche beendet, ist der erste signifikante Rabatt, den wir auf dem gesehen haben Amazon Echo Dot der fünften Generation . Derzeit können Sie den neuesten Echo Dot für 39,99 US-Dollar bei Amazon, Target und Best Buy erwerben und damit 20 US-Dollar vom regulären Preis des Uhrenmodells abziehen. Wenn Sie jedoch Ihren Echo Dot ohne Uhr bevorzugen, können Sie auch den uhrlosen Echo Dot für nur 24,99 $ (49,99 $) abholen.

Genau wie das Modell der vierten Generation kann der Dot der fünften Generation als Eero Mesh Wi-Fi-Extender dienen, was zur Not praktisch sein kann, aber die Gesamtleistung Ihres Geräts beeinträchtigen kann. Der neueste Echo Dot hat die Funktion jedoch sofort einsatzbereit, während die Version der vierten Generation diese Funktion unterstützen wird, wenn in den kommenden Monaten ein Over-the-Air-Update eintrifft. Lesen Sie unsere Rezension.