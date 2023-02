Europas automarkt ist zum Jahresauftakt thanks der nachlassenden Lieferprobleme kräftig gewachsen. Die Neuzulassungen zijn in de Europese Unie in januari op 11,3 Prozent auf 760.041 Fahrzeuge zu, wie der Europese Herstellerverband ACEA mitteilt. Allergie is dat in eerste instantie Linie dem schwachen Vorjahr geschuldet: Im Januar 2022 hatte die Autobranche massiv mit Lieferproblemen door den Mangel en Halbleitern zu kämpfen en setzte dus wenige Autos ab wie ni zuvor.

n drie van vier wichtigsten Markten in januari mehr Zeuge nieuwe zugelassen: Das stärkste Plus schaffte Spanien, wo die Neuzulassungen um mehr als die Hälfte zulegten. In Italië lag der Anstieg bij 19 Prozent, in Frankreich bij 8,8 Prozent. In Deutschland ging het dagegen om 2,6 Prozent abwärts.