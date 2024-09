Dit betekent dat zij eerst hun zaken kunnen regelen en in oktober verder kunnen ondernemen. „Het is duidelijk dat er sindsdien enkele goede resultaten zijn geboekt, omdat er geen sterke tekenen zijn dat de resultaten er zijn, dus de markt is onverminderd“, aldus marktanalist Fawad Razaqzada van Brokerhaus City Index. „Het is belangrijk om een ​​leger te vinden dat openstaat voor het publiek, om in dit engagement te investeren omdat de Zentral-banken niet in de kleedkamer aanwezig zijn, zonder extra kosten voor de toekomst.“

China staat open voor de financiële crisis en zal van het economische leven blijven genieten, wat zal resulteren in een sterke deflatiedruk en een positieve impact op het beheer van de situatie. Beleggers zijn nu welkom in afwachting van de toekomst van de grotere bevolking. Der Dax kon de psychologisch zware Marke van 19.000 Punkten achter zich lassen en kletterte tijdweise met een Rekordhoch van 19.356,14 Zählern. De laatste dagen van het jaar zat er een hele hoop vlees in, de grote vorige week plus een hele maaltijd.

Op de financiële markt wordt alles afgewogen waarna ze beter voorbereid zijn, die ook op de jongste zintuigen uit zijn. In het middelpunt van de overheid staan ​​wij hier met de EZB-chef-kok Christine Lagarde tijdens onze bezoeken aan Europa. De Europäische Zentralbank (EZB) liet haar monetair beleid en monetair beleid in september vastzetten. Lagarde hat klargemacht, dass der Zinspfad nach unten fuhrt.

De Amerikaanse notenbankchef Jerome Powell kon zijn plannen met de Fed bespreken. We zouden graag een financiële bijeenkomst willen houden in Nashville in de federale staat Tennessee. In september was het huis helemaal gevuld met enthousiasme en kreeg het geschenk van de vrede het geschenk van kracht. De US-Notenbanker ging verder met schrijven op een feest in augustus.

De paden van speculatie worden gevolgd door beleggers die de economische ontwikkelingen in de context van de Atlantische Oceaan beschouwen. De Auftakt machen die deutschen Verbraucherprijs-Daten, wat echt werkelijkheid werd. Sinking Energy Prize heeft de inflatie in augustus voor het eerst ruim drie jaar onder de Two-Prozent-Marke gedrukt, die zelf de EZB als Soul heeft ingesteld. Morgen zullen we de discussies over de eurozone volgen. Hier vindt u Analisten voor september met een beoordeling van 2,2 procent.

Het volledige overzicht van deze week vindt u hier.