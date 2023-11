Der Börsen-Tag Donnerstag, 30 november 2023

Het laagste inflatiecijfer heeft een aanzienlijke impact op de toekomst van de financiële zaken op de Europese markt en de gevolgen van de financiële gevolgen. Der DAX überwand am Mittwoch wist de psychologisch zware 16.000er-Marke te verslaan en legde 1,1 Prozent op 16.166 Punkte zu. Damit staat daar, dus die vier Monats nichtje mehr. De Teuerung in Deutschland is in november op 3,2 Prozent na 3,8 Prozent in Oktober en staat op de niedrigsten Stand in juni 2021. De Rückgang valt sterk op: De economie is leeg met 3,5 Prozent gechnet.

Was steht heute een? Het Federaal Agentschap voor Arbeid (BA) legt dit uit Arbeidsmarktdata voor november voor. Deskundigen zijn zich bewust van het feit dat hun beoordeling van de gezondheid en veiligheid van de patiënt voldoende is om ervoor te zorgen dat hun opleiding gebaseerd is op 23.000 ergibt. De Konjunkturschwäche heeft in oktober een sterke kruidenbelebung gekregen.

Bondskanselier Olaf Scholz is voorzitter van de Nachmittag Vertreter der Pharmabranche. Dit gebeurde onder andere omstandigheden in het Berlijnse Kanzleramt, waarbij onderzoek naar de geneeskunde in Duitsland nuttig zou zijn, hier bij de federale overheid. Beschlüsse seien aber nicht zu erwarten. De Ampelkoalition hat als Ziel, wieder meer Arzneimittelproductie in Deutschland anzusiedeln. Sinds de Amerikaanse Konzern Eli Lilly een miljardeninvestering heeft gedaan, is dit mogelijk.

De Ölförderkartell OPEC en Staaten wie Rusland (OPEC+) sollen nach einer morehtägigen Verschiebung ihre Overwegingen met betrekking tot de Ölförderung aufnehmen. De bijeenkomst vond plaats op 26 november. Insiders hebben het pad gevolgd van hun reis naar verdere ontwikkelingsquotes voor Afrikaanse staten. Deze Verhandlungen zijn zowel in het verleden als in de toekomst, en tussen de jongerenbijeenkomsten in juni, opgesteld. Omdat er sinds 2024 sprake is van een vertraging in de toekomst, geldt er nog steeds een hogere notering voor de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).