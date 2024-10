Nach der grimmige Vorwoche hat der DAX overdag eerst één keer achterwaarts. Der Deutsch Börsenleitindex, de vergangen Freitag an der 19.500er-Marke angeklopft hatte, schloss 0.7 Prozent tiefer with a Stand of 19.325 Zählern. Auch an der Wall Street zei dat zij verantwoordelijk zouden zijn voor hun toekomst.

We beginnen dus in een oogwenk met de status van de Autotitle, de volgende dag krijgt de VW een waarschuwing, en dan wordt de Opel-Mutter Stellantis uit de ervaringsmarge gehaald. Ze kunnen ook andere thema’s in de voortgangsgroep betrekken. Daarna zullen de Duitse inflatiegegevens, op basis van positieve resultaten, positief zijn, en dat zal ook in de toekomst zo zijn Aankoopprijs uit de Europese Unie nachziehen. Experts ervaren een traject van 1,9 procent. Sinking Energy Prize heeft in augustus een Teuerungsrate van 2,2 Prozent en de minimale huidige status sinds de afgelopen drie jaar. De EZB heeft in juni een volgende Preisauftrieb met de bedoeling te reageren en in september zullen we de Lockerungsschrittlassen moeten volgen. Beleggers kijken uit naar de toekomst van hun bedrijf in oktober na hun aankomst.

Unternehmensseitig zicht op de Anleger in Direction USA – en met de Adidas Rivals Nike. Het grootste sportartikelenbedrijf ter wereld. Analisten zijn zich bewust van het feit dat de US-Unternehmen nog steeds negatief zijn. Prognoses voor de toekomst zullen niet bekend zijn, maar we zullen zien dat de toekomst duidelijk zal worden. Van juni tot augustus dürfte der Umsatz na ihren Schätzungen um zehn Prozent gezonken sein, zo sterk die de Corona-Krise niet meer zien. Der Gewinn soll sich halbiert haben. Elliott Hill, de Nike uit de Ruhestand, zodat ze gelukkig zullen zijn, en het hoofd van de regering zal zijn die Trendwende zal kopen, zal er in oktober als eerste zijn. Naar mijn mening was een volledig onbezorgde start mogelijk, als alles bij Nike in het eerste kwartaal negatief was, was dat mogelijk, aldus analisten.

