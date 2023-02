Der Boeing 747 Jumbo Jet hat das Reisen auf diese 5 Arten verändert

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2017 veröffentlicht. Er wurde im Dezember 2022 vollständig aktualisiert.





CNN

Über 50 Jahre nach dem Start der „Königin der Lüfte“ wurde endlich die allerletzte Boeing 747 ausgeliefert.

Das Flugzeug, ein 747-8-Frachter, verließ diese Woche das Boeing-Werk in Everett, Washington, als es an die amerikanische Frachtfluggesellschaft Atlas Air übergeben wurde.

Die Lieferung markiert das Ende einer Ära für das Flugzeug, wobei die letzten Flugtage des bekanntesten Jetliners der Welt deutlich näher rücken.

Laut dem Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium sind Ende 2022 nur noch 44 Passagierversionen des legendären Flugzeugs im Einsatz. Es bleiben jedoch über 300 Boeing 747-Frachter im Einsatz.

„Dieser monumentale Tag ist ein Zeugnis für die Generationen von Boeing-Mitarbeitern, die das Flugzeug zum Leben erweckten, das ‚die Welt schrumpfen‘ ließ und das Reisen und die Luftfracht als erstes Großraumflugzeug revolutionierte“, sagte Stan Deal, Präsident und Chief Executive Officer von Boeing Commercial Airplanes sagte in einer Erklärung.

„Es ist angemessen, diesen letzten 747-8-Frachter an den größten Betreiber der 747, Atlas Air, zu liefern, wo die ‚Königin‘ weiterhin Innovationen in der Luftfracht inspirieren und vorantreiben wird.“

Die erste Boeing 747 absolvierte ihren Jungfernflug am 9. Februar 1969, ein Jahr bevor sie bei der in liebevoller Erinnerung gebliebenen Fluggesellschaft Pan American World Airways in Dienst gestellt wurde.

Es wurde schnell zu einem Fahrgastliebling. Es diente als fliegendes Weißes Haus als Air Force One und war Schauplatz vieler Hollywood-Abenteuer in der Luft.

Das Beste vom Jumbo-Jet Boeing 747: In Bildern



In den Jahren seitdem haben sich jedoch viele Fluggesellschaften dafür entschieden, ihre 747-Passagierflugzeuge durch größere, fortschrittlichere und effizientere zweimotorige Flugzeuge zu ersetzen.

Im Jahr 2020 gab British Airways bekannt, dass sie ihre Boeing 747-Flotte vier Jahre früher als geplant ausmustern wird.

„Es ist unwahrscheinlich, dass unsere großartige ‚Königin der Lüfte‘ aufgrund des durch die globale Covid-19-Pandemie verursachten Reiserückgangs jemals wieder kommerzielle Dienste für British Airways durchführen wird“, sagte die britische Fluggesellschaft.

Die neueste Version des Flugzeugs ist die 747-8 Intercontinental mit neuen Flügeln, Triebwerken und Technologien, die für die Designer und Piloten der ursprünglichen 747 unvorstellbar waren.

Die 747 leitete die Ära der zweischiffigen Großraum-Passagierflugzeuge ein. Aber wenn es nach Pan Ams Gründer Juan Trippe gegangen wäre, wäre der berühmte Jet vielleicht eine Doppeldecker-Version der einschiffigen Boeing 707 gewesen.

Trippe drängte die Konstrukteure des Flugzeugs, einen Doppeldecker zu entwickeln, eine Form, die Boeing-Ingenieur Joe Sutter, bekannt als der „Vater der 747“, „Truthahn“ nannte.

Es bedurfte der Initiative eines Boeing-Managers bei einem Treffen in einem Sitzungssaal von Pan Am, um Trippes Meinung zu ändern. Die Abmessungen des Raums entsprachen genau der Breite und Höhe des vorgeschlagenen Großraumflugzeugs 747, und Pan Am war beeindruckt.

Die Innenausstattung der 747 wurde in Zusammenarbeit mit der in Seattle ansässigen Firma Teague entwickelt, Boeings langjährigem Kabinendesignpartner.

Es war das erste Flugzeug mit fast senkrechten Seitenwänden und einer hohen Decke, was den Passagieren ein Gefühl von Weite und Offenheit vermittelte.

Anstelle einer langen, dünnen Röhre wurde die Kabine in „Räume“ unterteilt, wobei Küchen und Toiletten als Trennwände installiert wurden.

Es ist eine Form, die Langstreckenreisen seit fast einem halben Jahrhundert definiert.

Die Abmessungen der 747 waren riesig im Vergleich zu den 707 und Douglas DC-8, die in den 1960er Jahren die Hauptstütze der internationalen Flotten von Fluggesellschaften waren.

Da Hunderte von Passagieren in jedem Jumbojet ankommen und abfliegen, mussten sich die Flughäfen schnell anpassen, mit erweiterten Boarding-Lounges, Check-in-Schaltern und Terminals.

Jede internationale Fluggesellschaft wollte das Prestige haben, eine 747 zu fliegen, was bedeutete, dass bestehende Zoll- und Einwanderungsgebiete bald mit mehreren gleichzeitigen Ankünften des großen Flugzeugs überfordert waren.

Auch die Bodengeräte mussten wachsen. Flugzeugschlepper wurden viel größer, um das enorme Gewicht der 747 von über 750.000 Pfund zu bewältigen. Catering-Lkw wurden so umgebaut, dass sie die Kabinentüren weit über der Rampe erreichen, und Tanklastwagen mussten sich jetzt strecken, um die Unterseite der massiven Flügel zu erreichen.

Die 747 wurde zu einer Zeit entworfen, als die Luftfahrtindustrie erwartete, dass der Überschalltransport – kurz SST – das Flugzeug der Zukunft sein wird.

Das erste Überschall-Transportflugzeug der Welt, die von der Sowjetunion entworfene Tupolev Tu-144, hatte 1968 ihren Jungfernflug absolviert, und die anglo-französische Concorde ging zwei Monate später in die Luft.

Experten sagten in den 1960er Jahren voraus, dass die 747 nur eine kurze Lebensdauer als Passagierflugzeug haben und schließlich Flugzeugen weichen würde, die mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit fliegen. Also versuchten die Konstrukteure der 747, den Jumbo zukunftssicher zu machen, indem sie ihn für den Transport von Fracht konstruierten.

Das Hauptdeck der 747 war etwa 20 Fuß breit, um zwei Standard-Frachtcontainer zu transportieren. Um das Beladen zu erleichtern, wurde die Nase des Frachtmodells der 747 geöffnet und nach oben geschwenkt.

Das bedeutete, dass sich das Cockpit über dem Hauptdeck befinden musste, was der Queen ihren markanten Buckel direkt hinter dem Flugdeck verlieh. Was ursprünglich als Ruhebereich für die Besatzung in diesem Raum geplant war, wurde zum bekanntesten Merkmal des Jets, der Passagierlounge. Erst in späteren Versionen wurde das Oberdeck gestreckt, um einen großen Sitzbereich aufzunehmen.

Wie sich herausstellte, wurde das Boeing SST-Projekt – die 2707 – 1971 abgebrochen, die Tupolev Tu-144 wurde nach nur 55 planmäßigen Flügen dauerhaft eingestellt, und die Concorde absolvierte ihren letzten Flug vor fast 15 Jahren.

Von der robusten 747 wurden im letzten halben Jahrhundert über 1.570 Exemplare hergestellt.

Das letzte kommerzielle Passagierflugzeug vom Typ Boeing 747, das im Juli 2017 ausgeliefert wurde – ein Jumbo für Korean Air Lines – und im Januar 2018 endete der US-Passagierbetrieb, als Delta Air Lines Flug 9771 auf einem Jetliner-Friedhof in Marana, Arizona, landete.

Gleichzeitig entstehen neue Flugzeuge und neue Triebwerke. Neue Flugzeugkonstrukteure könnten versuchen, weniger Treibstoff zu verbrauchen, mehr Leistung zu erzeugen und leichtere Konstruktionen von Triebwerksentwicklern zu nutzen.

Die 747 benötigte einen enormen Schub an Motorleistung und Effizienz, um das massive Flugzeug in die Luft zu bekommen und Geld für die Fluggesellschaften zu verdienen. Pratt & Whitney veränderte mit ihren JT9D-Turbofans für die 747 die Form von Düsentriebwerken für immer. Das Triebwerk unterschied sich von früheren Triebwerken durch einen riesigen Lüfter an der Vorderseite.

Eine enorme Luftmenge wird in den Motor gepresst, aber nur ein kleiner Teil gelangt in den Kern des Motors, wo sie komprimiert, mit Kraftstoff vermischt und gezündet wird, um die Turbine anzutreiben. Die interne Turbine dreht den riesigen Lüfter und drückt den Jet nach vorne.

Da der größte Teil des Luftstroms um den Kern des Triebwerks herum – und nicht durch ihn – geleitet wurde, war es der erste „High-Bypass“-Turbofan des Jet-Zeitalters.

Das Design macht den Motor leiser, leistungsstärker und mit besserer Kraftstoffeffizienz. Und statt des Kreischens der Jets früherer Generationen „surrte“ die 747 beim Start.

Die 747 war vielleicht die erste, aber jetzt wird jeder Passagierjet von einem unglaublich zuverlässigen und ausgeklügelten High-Bypass-Turbofan-Triebwerk angetrieben.

Die 747 wurde Anfang der 1970er Jahre in Dienst gestellt, zu einer Zeit großer gesellschaftlicher Veränderungen. Es führte zu einem exponentiellen Wachstum bei Flugreisen, Tourismus und Verbindungen zwischen Menschen auf der ganzen Welt. Im ersten Jahr hat eine voll beladene 747 die Flugkosten für einen Passagier halbiert. Fliegen wurde sofort zugänglicher.

Aber vielleicht sollte der Preis für die größte Veränderung im Luftverkehr an die ältere Schwester der 747, die 707, gehen. Dieser laufruhige, düsengetriebene Pionier war ein Quantensprung gegenüber den „Kolbenstampfern“, die ihm vorausgingen. Es verband Kontinente in wenigen Stunden und zeigte der Welt die Kraft des Jet-Reisens.

Brien Wygle, Co-Pilot beim Erstflug der 747 und früherer Vizepräsident für Flugbetrieb bei Boeing, ist dieser Meinung.

„Die kürzeren Flugzeiten, die größeren Höhen, die bessere Druckbeaufschlagung – viele Dinge, die wir mit der 707 herausgebracht haben, waren revolutionär“, sagte er gegenüber CNN Travel. „Die 747 ging in dieselbe Richtung, aber man kann nicht ignorieren, was die 707 getan hat.“

„Aber die 747 war ein bemerkenswertes Flugzeug, und ich liebte sie.“