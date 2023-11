Der Blutdrucktest im Stehen erwies sich als genauer zur Erkennung von Bluthochdruck

Grafische Zusammenfassung. Schematische Zusammenfassung der Zusammenfassung einschließlich Hauptziel, Studienprotokoll, wesentlichen Ergebnissen und klinischen Implikationen. AUROC-Bereich unter der Receiver-Operating-Characteristic-Kurve, BP-Blutdruck, DBP diastolischer Blutdruck, HTN-Hypertonie, SBP systolischer Blutdruck. Kredit: Wissenschaftliche Berichte (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-42297-6 × schließen

Die Messung des Blutdrucks im Stehen statt im Sitzen kann die Genauigkeit der Messwerte verbessern, berichten Forscher des UT Southwestern Medical Center. Ihre Ergebnisse, veröffentlicht in Wissenschaftliche Berichtekönnte zu erheblichen Verbesserungen bei der Früherkennung von Bluthochdruck bei gesunden Erwachsenen führen.

„Blutdruckmessungen werden überwiegend dann durchgeführt, wenn Patienten in der Arztpraxis sitzen“, sagte der Hauptautor Wanpen Vongpatanasin, MD, Professor für Innere Medizin und Direktor der Abteilung für Bluthochdruck in der Abteilung für Kardiologie an der UT Southwestern.

„Die Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit ist jedoch begrenzt, da es den Blutdruck in realen Lebenssituationen, in denen wir oft stehen oder gehen, nicht widerspiegelt. Unsere Studie zeigt, dass die Messung des Blutdrucks im Stehen möglicherweise eine genauere Möglichkeit bietet, festzustellen, ob jemand an Bluthochdruck leidet.“ , was die Beurteilung eines ambulanten 24-Stunden-Blutdruckmessgeräts oder einer Heimüberwachung erfordert.“

Hypertonie oder hoher Blutdruck bleibt der Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle und betrifft 48 % der Erwachsenen in den Vereinigten Staaten. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention war Bluthochdruck im Jahr 2021 eine Haupt- oder Mitursache für über 690.000 Todesfälle in den USA

UTSW-Forscher haben den Blutdruck von 125 gesunden Patienten im Alter von 18 bis 80 Jahren gemessen, bei denen in der Vergangenheit weder Bluthochdruck noch Blutdruckmedikamente eingenommen wurden oder andere Begleiterkrankungen auftraten.

Die statistische Analyse zur Bewertung der Gesamtgenauigkeit jedes Tests bei der Diagnose von Bluthochdruck ergab, dass die Messung des Blutdrucks im Stehen entweder allein oder zusätzlich zum Blutdruck im Sitzen die diagnostische Genauigkeit deutlich verbesserte. Die Forscher verwendeten mehrere etablierte Richtlinien zur Definition von Bluthochdruck, darunter die der American Heart Association.

Der Blutdruck wurde auf drei Arten gemessen: durch ambulante 24-Stunden-Blutdrucküberwachung (ABPM), sitzend in der Arztpraxis und stehend in der Praxis. Die Sensitivität (Genauigkeit beim Erkennen eines Zustands oder eines „positiven“ Ergebnisses) und die Spezifität (Genauigkeit beim Erkennen des Fehlens eines Zustands oder eines „negativen“ Ergebnisses) für die Erkennung von Bluthochdruck bei den sitzenden Messungen betrugen 43 % bzw. 92 %, während die Sensitivität und Spezifität bei den Standmessungen betrugen 71 % bzw. 67 %.

Basierend auf durchschnittlichen 24-Stunden-ABPM-Messungen stellten die Forscher fest, dass 33,6 % der Teilnehmer an Bluthochdruck litten. Das Durchschnittsalter der Menschen mit Bluthochdruck betrug 55,7 Jahre und 57 % waren weibliche Erwachsene, 55 % waren weiße Erwachsene, 29 % waren schwarze Erwachsene, 16 % waren asiatische Erwachsene und 16 % waren hispanischer/lateinamerikanischer Abstammung. Bei den Teilnehmern ohne Bluthochdruck war der einzige signifikante demografische Unterschied, der beobachtet wurde, das jüngere Alter (45,3 Jahre).

Daten aus der UTSW Dallas Heart Study wurden verwendet, um die Blutdruckwerte im Büro, zu Hause und im 24-Stunden-ABPM-Bereich zu bestimmen, die für die Herz-Kreislauf-Gesundheit optimal sind.

Die Erkenntnisse dieser Forschung eröffnen die Möglichkeit einer verbesserten Diagnose von Bluthochdruck bei gesunden Erwachsenen und könnten zu einer besseren Diagnostik für Patienten führen, die bereits an dieser Krankheit leiden.

„Diese Studie wurde an gesunden Erwachsenen ohne Diagnose von Bluthochdruck oder blutdrucksenkender medikamentöser Behandlung durchgeführt“, sagte Dr. Vongpatanasin. „Wir müssen herausfinden, ob der Blutdruck im Stehen ein besseres diagnostisches Instrument als der Blutdruck im Sitzen bei der Betreuung von Bluthochdruckpatienten darstellt, die mit Medikamenten behandelt werden.“