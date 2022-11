Der Blob kehrt zurück – und es gibt viel zu befürchten – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

James Schnel ist ein vielfach publizierter Autor und leitender Berater für Sonderinitiativen am New Lines Institute. Derzeit schreibt er an einem Buch über den Krieg in Afghanistan.

Ganz Europa wird von einem Gespenst heimgesucht – oder genauer gesagt von einem Blob.

Der Blob hat seinen Titel von seinen gleichnamigen Horrorfilmen und wurde vom beständigen britischen Kabinettsminister Michael Gove geprägt, der ihn verwendete, um die Interessen im Bildungsbereich zu beschreiben, als er Außenminister des Sektors war.

Es ist ein reißendes Kollektiv, das sich Reformen in all ihren Erscheinungsformen widersetzt. Es homogenisiert und ist entschlossen, jede innovative Idee zu töten. Es repliziert sich und breitet sich wie ein Pilz über die Regierung aus.

Vor allem in Großbritannien stammen Beamte aus einer bestimmten sozialen Klasse und teilen im Großen und Ganzen ähnliche Ansichten. Es sind die Ansichten der britischen Mittelschicht mit Universitätsabschluss, die mit urbanem Leben, Technokratie und einer Abneigung gegen proletarische Interessen und Politik in Verbindung gebracht werden.

Der Blob liebt Vorschriften und Anwälte. Sie umfasst Gewerkschaften, Beamte und Regulierungsbehörden. Es rühmt sich der Obstruktion und maskiert sich als der Preis, den wir zahlen, um vernünftig zu sein. Es hört begeistert James O’Brien im LBC-Radio zu, der politisch unkorrekte Taxifahrer, die zur Universität hätten gehen sollen, verbal verprügelt. In Großbritannien mag der Blob hohe Steuern, die EU und die Erinnerung an die Olympischen Spiele 2012 in London – in den Augen des Blob der schönste Moment des Landes in den letzten Jahren.

Wirtschaftswachstum und Vulgaritäten wie Kommerz stehen dem Blob gleichgültig gegenüber. Dazu gehören NGOs und Wohltätigkeitsorganisationen, die durch eine Kombination aus freundlichem Steuerrecht und staatlichen Zuschüssen oft vom Staat bezahlt werden, um sich selbst zu beeinflussen.

Und als die ehemalige Premierministerin Liz Truss – ihrer Meinung nach eine mutige, risikofreudige Reformerin und Gegnerin der Blob-inklusiven „Antiwachstumskoalition“ – ihren Rücktritt ankündigte, erhob sich lauter Jubel lauter Jubel unter den Beamten im Cabinet Office, die es live im Fernsehen verfolgen.

Ihrem Ausstieg ging die Ernennung des Blob-freundlichen Kanzlers Jeremy Hunt voraus, der fest an Ausgabenkürzungen glaubt, und ihr folgt nun der Blob-freundliche Premierminister Rishi Sunak, der – während der COVID-19-Pandemie und seitdem – der Orthodoxie gefolgt ist von Großbritanniens bekanntermaßen abgeschotteter und stickiger Schatzkammer.

Blob-freundlicher Premierminister Rishi Sunak | Dan Kitwood/Getty Images

In vielerlei Hinsicht ist Sunak eine Kreatur des Finanzministeriums. Seine Pandemiepolitik, die im Herzen des Gebäudes ausgeheckt wurde, schürte eine Inflation, von der das Finanzministerium behauptete, dass sie niemals eintreten würde. Er befürwortet Steuererhöhungen, lehnt Kürzungen der großzügigen britischen Staatsrente ab und hütet sich davor, irgendetwas zu tun, das die Immobilienblase des Landes gefährden könnte, die dem Blob so sehr gefällt.

Mit Sunak haben nun wieder die Erwachsenen das Sagen.

Von der staatlich finanzierten BBC über das Establishment Times bis hin zu den Blob-Vätern beim Guardian – darauf besteht die Presse jetzt. Wir sind zurück zur zentristischen Orthodoxie, und es ist, als würde man nach einem unangenehmen Urlaub nach Hause zurückkehren.

Großbritannien hat in den letzten sechs Jahren erfolglos damit geflirtet, den Blob aufzugeben. Seine Wähler haben die Europäische Union 2016 abgelehnt – etwas, das der Blob niemals verzeihen oder vergessen wird. Es wählte dann eine widerspenstige konservative Mehrheit, angeführt von dem zerknitterten Boris Johnson und dem gestörten Dominic Cummings im Jahr 2019, um die Dinge aufzurütteln, schnell zu handeln und Dinge zu brechen.

Großbritannien reagierte auch anders auf die Pandemie und stellte die Risikokapital-Impfstoffzarin Kate Bingham ein, die – bevor sie ihren Triumph bei der Impfung von Briten mit Höchstgeschwindigkeit erreichte – aufgrund ihrer innovativen Ansätze mehrmals vom Blob und seinen menschlichen Stellvertretern fast defenestriert wurde.

Und nachdem Johnson gestürzt war, wählte die Konservative Partei mit Truss ihren bisher stärksten Anti-Blob-Führer, der die Geld- und Anleihemärkte so erschreckte, dass sie zusammenbrachen, und ihr nach weniger als zwei Monaten im Amt einen Tipp gab.

Jetzt hat der Blob gewonnen. Die Orthodoxie ist zurückgekehrt. Und das gilt nicht nur für Großbritannien – es gibt auch Anzeichen dafür, dass seine europäischen Pendants auf dem gesamten Kontinent stärker werden.

Giorgia Meloni, Italiens neue Premierministerin, wird Vergleiche mit Truss nicht mögen, aber sie hat eine ähnlich Anti-Establishment- und Anti-Elite-Kampagne geführt. Sie sagte, die verweichlichten Eliten hassen das Christentum, die Familie, Italien und so weiter, und sie sei die Verfechterin dieser Dinge. Und doch hat Meloni bei ihrem Amtsantritt nicht annähernd so viel getan wie Truss, um die Pferde zu erschrecken, indem sie fünf Technokraten in ihr Kabinett berufen hat.

Italien ist jedoch besonders anfällig für die Blobifizierung der Machthaber, wie es bei Luigi Di Maio der Fall war, Italiens Außenminister in aufeinanderfolgenden Kabinetten ab 2019. Der ehemalige Parlamentsvorsitzende der Anti-Elite 5Stars, er war jung, dreist Charakter, der die Art und Weise, wie die Dinge gemacht wurden, verachtete. Als er an der Regierung war, zerstritt er sich jedoch ziemlich schnell mit den 5-Sternen und begann bald, die Technokraten zu erfreuen.

Schließlich verließ er die Partei, die er zuvor zum Wahlsieg geführt hatte, und gründete seine eigene, viel gemäßigtere Partei, die bei den diesjährigen Wahlen ausgelöscht wurde. In nur drei Jahren wurde Di Maio vom sichtbarsten Kritiker des Mainstreams zum Avatar des Mainstreams auf Kabinettsebene.

Der Blob ist auch anderswo wieder am Steuer, da die Zentralbanken die Macht zurückerlangen. Das ist kaum eine gute Sache. Jede Zentralbank in der entwickelten Welt wird von Blob-ähnlichen Charakteren geführt, und sie alle haben die aktuelle Inflationswelle vermasselt und allen und jedem versichert, dass sie alles unter Kontrolle haben. Stattdessen hielten sie die Leitzinsen viel zu lange auf historischen Tiefstständen und dachten, sie könnten die geldpolitische Lockerung jahrelang ohne langfristige Kosten aufrechterhalten.

Ganze Volkswirtschaften – und ganze Generationen – werden in den kommenden Jahrzehnten für diesen Fehler bezahlen.

Auch der europäische Verwaltungsstaat hat Mist gebaut. Es glaubte selbstgefällig, auf eine Atemwegsepidemie gut vorbereitet zu sein, und dann brach die Hölle los. Auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin konnte er im Laufe von 20 Jahren kaum abschrecken, da er glaubte, jedes imperialistische Unterfangen sei nur ein Wutanfall, nach dem die Normalität wieder einkehren könne.

Selbst jetzt ist der europäische Blob nicht in der Lage, das Entstehen eines neuen Kalten Krieges mit China, den iranischen Imperialismus im gesamten Nahen Osten und die Tatsache, dass Afghanistan sicherlich zu einem Zufluchtsort für Terrorgruppen werden wird, die zu einem neuen 11. September fähig sind, zu berechnen.

Ja, der Blob ist in Großbritannien und Europa wieder an der Macht, aber sein Sieg ist nicht unser, und wir müssen uns vor seinem Triumph sehr fürchten.