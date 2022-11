Der Bibervollmond im November wird auch eine totale Mondfinsternis sein

Melden Sie sich für den Wissenschaftsnewsletter Wonder Theory von CNN an. Erkunden Sie das Universum mit Nachrichten über faszinierende Entdeckungen, wissenschaftliche Fortschritte und mehr.





Der Vollmond, der diesen Dienstag, den 8. November, am Himmel einen kupferroten Farbton annehmen wird, wird den Wahltag mit einem eigenen frühmorgendlichen Ereignis einläuten – einer totalen Mondfinsternis.

Die zweite des Jahres, die Sonnenfinsternis, beginnt um 3:02 Uhr ET, wobei der Mond zunächst für die erste Stunde dunkler wird, und endet um 8:50 Uhr ET.

Bei Totalität, dem Stadium, in dem sich der gesamte Mond im Schatten der Erde befindet, nimmt der Mond eine dunkelrote Farbe an, weshalb eine totale Sonnenfinsternis auch als Blutmond bezeichnet wird. Laut NASA können Himmelsbeobachter den auffälligen Effekt ab 5:17 Uhr ET sehen.

„Sie sind nicht so häufig, daher ist es immer schön, sie zu bekommen, wenn Sie können“, sagte Dr. Alphonse Sterling, ein Astrophysiker am Marshall Space Flight Center der NASA in Huntsville, Alabama. „Ich denke, sie sind hervorragende Lerngeräte für Leute, die in die Astronomie einsteigen wollen.“

Eine totale Mondfinsternis tritt im Durchschnitt etwa alle 1 ½ Jahre auf, wobei die nächste totale Mondfinsternis erst am 14. März 2025 stattfindet – obwohl es in der Zwischenzeit weiterhin partielle und Halbschatten-Mondfinsternisse geben wird. Eine Halbschatten-Mondfinsternis tritt auf, wenn sich der Mond durch den äußeren Schatten oder Halbschatten der Erde bewegt, sodass der visuelle Effekt subtiler ist.

Diejenigen, die die totale Mondfinsternis beobachten, können die Krümmung des Erdschattens sehen, wenn sie beginnt, den Mond langsam vollständig zu verschlucken. Laut NASA wird zumindest ein Teil des Phänomens in Ostasien, Australien, dem Pazifik, Nordamerika und Mittelamerika sichtbar sein.

Jeder erste Vollmond im November wird zu Ehren der semiaquatischen Nagetiere Bibermond genannt. Laut The Old Farmer’s Almanac ist dies die Zeit des Jahres, in der Biber anfangen, Schutz zu suchen, nachdem sie ihre Nahrung für den Winter gelagert haben. Der Mond wird um 6:02 Uhr ET am hellsten sein, stellt der Almanach fest.

Eine Mondfinsternis tritt auf, wenn sich Sonne, Erde und Mond so ausrichten, dass der Mond in den Erdschatten übergeht. Aufgrund dieser Anordnung kann eine Mondfinsternis im Gegensatz zu einer Sonnenfinsternis von überall aus genossen werden, wo der Mond während der Nacht vorhanden ist. Sterne in der Nähe werden normalerweise vom Schein des Mondes verdeckt, aber der Mond wird für die Dauer der Sonnenfinsternis so gedimmt, dass sie laut Sterling sichtbar werden.

„Bei Sonnenfinsternissen muss man am richtigen Ort sein, aber bei Mondfinsternissen ist der Standort nicht annähernd so empfindlich“, sagte Sterling.

„Die ganze Hälfte der Erde, die nachts ist, während der Mond in den Schatten fällt, kann ihn sehen. Im Grunde steht es also der halben Welt zur Verfügung.“

Dasselbe Phänomen, das den Himmel blau und Sonnenuntergänge rot färbt, bewirkt laut NASA, dass der Mond während einer Mondfinsternis sein rostiges Rot annimmt. Während einer Mondfinsternis zerstreut die Erdatmosphäre das Sonnenlicht, lässt rotes, orangefarbenes und gelbes Licht durch und streut das blaue Licht, das normalerweise mit dem Mond zu sehen ist.

In den östlichen Vereinigten Staaten und Kanada geht der Mond unter, bevor die Sonnenfinsternis vorbei ist, daher ist es am besten, zum westlichen Horizont zu blicken, um ihn in seiner Gesamtheit zu sehen. Das Betrachten einer Sonnenfinsternis erfordert einen Augenschutz, aber Sie können eine Mondfinsternis sicher ohne Ausrüstung genießen – obwohl Ihre Sicht mit einem Fernglas verbessert werden kann.

„Das ist vor allem bei Mondfinsternissen eine wirklich schöne Sache. Sie brauchen wirklich nichts außer Ihren Augen. Der Mond ist ein helles Objekt, daher brauchen Sie keinen besonders dunklen Ort, um das Ereignis zu sehen“, sagte Sterling. „Und die Schattierungen, die schöne rote Farbe, die man während der Sonnenfinsternis sieht, kann man überall sehen, sogar mitten in einer Stadt.“

Nach dem Biberblutmond gibt es dieses Jahr laut The Old Farmer’s Almanac ein weiteres Vollmondereignis. Der kalte Mond findet am 7. Dezember statt.

Was Meteoritenschauer betrifft, so können Sie im Moment die Süd-Tauriden am Nachthimmel sehen. Erleben Sie den Höhepunkt dieser bevorstehenden Meteorschauer-Ereignisse später in diesem Jahr, laut dem Meteorschauer-Leitfaden 2022 von EarthSky:

• Nordtauriden: 12. November

• Leoniden: 17.-18. November

• Zwillinge: 13.-14. Dezember

• Ursiden: 22.-23. Dezember