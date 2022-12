Der Bezirk Los Angeles erteilt einem Mädchen die Lizenz, ein Einhorn zu besitzen – wenn sie eines finden kann

Madeline, ein 6-jähriges Mädchen aus der Gegend, schrieb einen Brief an das Ministerium, in dem sie um eine offizielle Genehmigung für den Besitz eines Einhorns bat – falls sie eines finden könnte.

In einem handgeschriebenen Brief, der auf der Facebook-Seite der Abteilung gepostet wurde, schrieb sie: „Liebes LA County, ich hätte gerne Ihre Zustimmung, wenn ich ein Einhorn in meinem Garten haben kann, wenn ich eines finden kann. Bitte senden Sie mir einen Antwortbrief.“

Die Abteilung lobte Madelines Engagement für eine „verantwortungsvolle Tierhaltung“ in dem Facebook-Beitrag.

„Es ist immer bereichernd, von jungen Menschen zu hören, die sich nachdenklich mit den Anforderungen befassen, Tieren ein liebevolles Zuhause zu bieten“, schrieb die Abteilung, die Madelines Nachnamen wegließ.