Betrachten : Taylor Swift unterstützt Travis Kelce mit dem Armband Nr. 87

Taylor SwiftEr hat den roten Lippenklassiker, den NFL-Fans mögen.

Tatsächlich ist die Spieltagsmode der Grammy-Gewinnerin zu einem wichtigen Gesprächsthema bei den letzten Spielen der Kansas City Chiefs geworden, bei denen sie angefeuert hat Travis Kelce.

Für das allererste NFL-Spiel der „Style“-Sängerin am 24. September – bei dem sie neben Travis‘ Mutter saß Donna Kelce in einer Luxussuite – Taylor hielt es lässig und trug DÔENs weißes Lois Tank und Ksubis Distressed-Jeansshorts zusammen mit einer Chiefs-Windjacke. Zu Ehren des Teams kombinierte sie die Passform sogar mit passenden rot-weißen New Balance-Sneakern.

Tage später, als sie Travis beim Spiel der Chiefs gegen die New York Jets am 1. Oktober unterstützte, an dem sie zusammen mit Promi-Freunden teilnahm Blake Lively, Ryan Reynolds, Sophie Turner Und Hugh Jackmanum nur einige zu nennen – Taylor entschied sich für ein gewagteres Ensemble und kombinierte dieses Mal die Jeansshorts von Area mit kniehohen Stiefeln von Christian Louboutin und Gants entspanntem Lederhemd.