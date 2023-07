Wie das Sprichwort sagt: Wie die Mutter, so die Tochter.

Gisele Bündchen bewies das, als sie ihren 43. Geburtstag mit ihr und ihrem Ex anrief Tom Brady’s Tochter Vivian. Wie in einem Video zu sehen ist, das am 20. Juli in ihrer Instagram-Story geteilt wurde, waren das Supermodel und ihr 10-Jähriger praktisch eine Zwillingsschwester, als sie während einer Geburtstagsfeier ihre sandblonden Haare in lockeren Wellen trugen.

Vivian, gekleidet in einen weißen Patagonia-Pullover, saß neben ihrer Mutter an einem Tisch, während eine Geburtstagstorte mit Wunderkerzen herausgebracht wurde. Gisele, die eine schwarze Steppjacke trug, griff dann über den Tisch, um ihrer Zwillingsschwester ein High-Five zu geben Patriciadie neben ihrer Tochter auch auf der intimen Party war.

Dies war Giseles erster Geburtstag seit ihrer Scheidung von Tom, mit dem sie auch den 13-jährigen Sohn hat Benjamin. (Außerdem ist Tom Vater seines Sohnes Jack15, aus seiner früheren Beziehung mit Bridget Moynahan.)

Im Juni gab Tom einen Einblick in die gemeinsame Erziehung von Gisele und ihm. „Ich versuche, sie – wir alle, mich und ihre Mutter – auf sehr liebevolle Weise zueinander zu erziehen“, sagte der pensionierte NFL-Spieler gegenüber E! News: „Sehr freundlich zu sein, einfühlsam zu sein und eine großartige Perspektive zu haben. Unsere Kinder wachsen anders auf als wir, aber wir möchten sie auch mit den richtigen Werten erziehen.“