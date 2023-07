Patrick Mahomes Und Brittany Mahomes„Ihre sportlichen Fähigkeiten wurden bereits an ihre Kinder weitergegeben.“

Tatsächlich handelt es sich um die zweijährige Tochter des Paares Sterling ist ein ziemlich angehender Athlet, sagte der Quarterback der Kansas City Chiefs exklusiv gegenüber E! Nachricht‘ Francesca Amiker.

„Ich musste sie nicht einmal vorbereiten“, staunte Patrick, der zusammen mit Brittany, einer ehemaligen Profi-Fußballspielerin, die Kanas City Currents der NWSL betreibt. „Wir hatten ihr nie beigebracht, Fußball zu spielen, aber sie hatte mit uns Fußballspiele geschaut, seit sie zu den Kansas City Current-Spielen gegangen war – und sie fing buchstäblich an, nur Fußbälle ins Tor zu schießen. Wir haben ihr nie beigebracht, wie man kickt, nie beigebracht.“ Sie weiß, wie man spielt. Das ist einfach, wer sie ist.“

Was ihren 7 Monate alten Bruder betrifft Bronze? „Wir sind am Ziel“, erklärte Patrick. „Ich meine, er ist immer noch in dem Alter, in dem wir versuchen, ihn zum Krabbeln zu bringen. Wir sehen also, wo er steht, aber ich denke, das Wichtigste ist, dass sie einfach ihren Träumen folgen.“