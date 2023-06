Die Installation von Photovoltaikanlagen auf dem Dach oder auf dem Balkon soll bald mit weniger Bürokratie verbunden sein. Dafür sorgt das Solarpaket von Habeck.

BERLIN taz | Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will mit neuen Gesetzen den massiven Ausbau der Photovoltaik anstoßen. Das Kabinett wird voraussichtlich im Juli darüber abstimmen. „Das Solarpaket I befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung“, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums.

Die Reform soll es unter anderem Privatpersonen erheblich erleichtern, Solaranlagen auf dem Balkon oder auf dem Dach zu installieren. Dazu sollen bürokratische Hürden abgebaut, Registrierungsverfahren vereinfacht und rückläufige Stromzähler vorübergehend zugelassen werden.

Darüber hinaus will Habeck mit Fördermitteln den Wiederaufbau der Solarbranche in Deutschland vorantreiben. Der steigende Bedarf an Photovoltaik soll zu einem großen Teil aus heimischer Produktion gedeckt werden. Die Förderung der Solarindustrie ist auch eine Reaktion auf den US-amerikanischen Inflation Reduction Act. Mit diesem 370-Milliarden-Dollar-Programm will die US-Regierung den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben und die Stromkosten für Privathaushalte und Unternehmen senken.

Habeck hatte bereits im Mai eine umfassende Photovoltaik-Strategie vorgestellt. Dabei geht es um Maßnahmen in elf Bereichen, etwa die Ausbildung von Fachkräften, den Abbau steuerrechtlicher Hürden oder ein neues Modell für gemeinschaftliche Solaranlagen durch Mieter. Einige der Maßnahmen sind nun im Solarpaket I enthalten, andere sollen in einem zweiten Gesetzesvorschlag folgen.

Ausbau erneuerbarer Energien

Der Hintergrund: Der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien soll bis 2030 auf 80 Prozent steigen, bis 2023 lag er bei 46 Prozent. In sieben Jahren soll die installierte Leistung der Photovoltaik 215 Gigawatt betragen. Auch die Windkraft wird ausgebaut. Bis 2030 soll sich die Kapazität hier auf 145 Gigawatt verdoppeln.

Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums lag die Zahl der Genehmigungen für Windkraftanlagen in Deutschland in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 um mehr als 50 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, die Zubaukapazitäten waren um mehr als 60 Prozent höher.