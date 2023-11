Der Betatest von Zenless Zone Zero steht vor der Tür, aber es gibt einen Haken

Das neue Spiel des Genshin Impact-Entwicklers miHoYo, Zenless Zone Zero, lädt Spieler ein, ihr Interesse an einem brandneuen Betatest zu bekunden.

Spieler ab 16 Jahren auf PCs und Android/iOS-Geräten können sich jetzt bewerben, um sich einen Platz in der Beta zu sichern, obwohl miHoYo betont, dass der Test nur für „begrenzte Konten“ offen ist und alle Daten gelöscht werden Ende.

Setzen Sie Ihren Schutzhelm auf, wir machen uns auf den Weg! | Zenless Zone Zero Equalizing-Test-Teaser.

Im Moment ist es unklar, wann der Betatest läuft oder wie lange es dauern wird, bis Sie sich auf der Liste eintragen können, aber alle Interessenten werden gebeten, die Vorregistrierung und die Anmeldeumfrage zum „Equalising Test“ auszufüllen, um „erfolgreich“ zu sein Melden Sie sich an, um die Equalizing Test Qualification zu gewinnen.

Erfüllen Sie alle Anforderungen – melden Sie sich für die Beta an, nehmen Sie an der Umfrage zum Equalizing-Test teil, folgen Sie den offiziellen Social-Media-Konten von Zenless Zone Zero und Type II und schauen Sie sich das Web-Event „A Sandwich Scented Dream“ an – und Sie erhalten fünf Eintrittskarten Eine Verlosung, die mit einer Beta-Einladung enden kann oder auch nicht.

Wenn das alles nach einer Menge Blödsinn klingt, nur um einen Teil eines noch nicht fertigen Spiels zu spielen, könnte es Sie interessieren, dass es auch echte Preise wie Smart-Geräte, Headsets, Kameras und Abzeichen zu gewinnen gibt.

Bildnachweis: miYoHo

Für alle Details, einschließlich der Mindestanforderungen, gehen Sie auf die offizielle Website und testen Sie es.

Der Entwickler des phänomenal erfolgreichen Rollenspiels Genshin Impact hat vor nunmehr fast 18 Monaten sein neues Spiel Zenless Zone Zero gebührend enthüllt.

Nach einer ersten Anspielung enthüllte HoYoverse – das alle globalen Aktivitäten von miHoYo außerhalb Chinas verwaltet –, dass es sich bei Zenless Zone Zero um ein Action-Rollenspiel handelt und beschrieb es als einen Urban-Fantasy-Titel und einen „Versuch, das aktionsorientierte Gameplay weiter zu erforschen“. .