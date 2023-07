Die Krise um die amerikanische Männlichkeit ist in Wirklichkeit ein Code für etwas anderes

Demokraten und Republikaner sind sich einig, dass Männer in Schwierigkeiten sind. Sie sind sich nicht einig, was dagegen zu tun ist.

Eigentlich ja. Laut einer neuen POLITICO Magazine/IPSOS-Umfrage Anfang Mai, bei der 1.016 Befragte befragt wurden, darunter 267 Republikaner, 307 Demokraten und 324 Unabhängige, stellt sich heraus, dass Vorstellungen über Geschlecht und Männlichkeit verlässliche Indikatoren dafür sein können, wie Menschen je nach Partei und Kandidat abstimmen . (Eingeschlossen wurden auch diejenigen, die keiner Parteizugehörigkeit angehörten.)

Hier erfahren Sie mehr darüber und einige der anderen wichtigen Erkenntnisse aus der Umfrage:

Beide Parteien sind sich einig, dass die Vorstellungen von Männlichkeit eine Aktualisierung gebrauchen könnten.

Die Umfrage fragte Die Befragten gaben an, einer Reihe von Zitaten von Demokraten und Republikanern zuzustimmen oder nicht zuzustimmen, die auf Probleme mit amerikanischen Männern und die Vorstellungen der Amerikaner über Männlichkeit hinwiesen.

Die meisten Menschen – Demokraten und Republikaner – waren sich einig, dass die vorherrschenden gesellschaftlichen Vorstellungen von Männlichkeit fehlerhaft sind, dass die wirtschaftlichen Aussichten von Jungen und Männern gefährdet sind und dass Männer weniger Zeit damit verbringen sollten, Pornos anzusehen und Videospiele zu spielen. Obwohl es in manchen Fragen parteipolitische Meinungsverschiedenheiten gibt, stimmten Mehrheiten der Republikaner und Demokraten den Aussagen über den problematischen Zustand der amerikanischen Männlichkeit oder die Notwendigkeit einer positiveren Version davon zu, unabhängig von der Partei des Redners. (Die Befragten konnten in der Umfrage nur die Zitate sehen, keine Quellenangabe.)

Diese Ergebnisse überraschten sowohl politische Meinungsforscher als auch Wissenschaftler, die sich auf das Geschlecht konzentrieren.

Christine Matthews, eine republikanische Meinungsforscherin und Präsidentin von Bellwether Research and Consulting, sagte, es sei „faszinierend“, dass Republikaner und Demokraten einem Zitat von Doug Emhoff, Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris, darüber, wie Männlichkeit mit dem „Wie“ zu tun hat, genau zu gleichen Teilen zustimmten Du setzt dich für andere Menschen ein.“

„Wenn man darüber nachdenkt, wen die Republikaner bei den Vorwahlen unterstützen, dann unterstützen sie Trump“, sagte Matthews. Aber offenbar, bemerkte sie, gefiel ihnen nicht alles an ihm: „Sie mögen seine Politik und ihnen gefällt, wofür er steht, aber sie mögen nicht seine Version eines männlichen Mannes.“

Joan Williams, Direktorin des Center for WorkLife Law am Hastings College of the Law der University of California, sagt, die Reaktion auf Emhoffs Zitat zeige, dass Männlichkeit eine „geschätzte Identität“ der Rechten sei Und links. Sie schlug vor, dass dieser Befund eine Chance für die Demokraten darstelle, der Trump-Männlichkeit oder anderen Arten von Männlichkeit auf der rechten Seite ihre eigene Vision von Männlichkeit entgegenzusetzen. „Das zeigt nur, dass es den Demokraten nicht gelungen ist, ein anderes Bild von Männlichkeit zu verbreiten, das für sie sehr mächtig sein und Trump wirklich untergraben könnte“, sagte sie.

„Wir haben irgendwie verwechselt, was es bedeutet, ein Mann zu sein, was es bedeutet, männlich zu sein. Es gibt da draußen das Bild, dass man hart sein muss – und wütend – und alles tun muss, um stark zu sein. Es ist genau das Gegenteil. … Stärke ist die Art und Weise, wie Sie Ihre Liebe zu Menschen zeigen. … Und wie man sich für andere Menschen einsetzt und sich gegen Tyrannen wehrt.“ Zweiter Herr Doug Emhoff





„Es gibt ein Stigma, wenn Männer verletzlich sind.“ Vertreterin Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.)





„Wir müssen die Männer zur Verantwortung zurückrufen … wir müssen sagen, dass es nicht gut für Sie, Ihre Familie oder das hier ist, Ihre Zeit nicht mit Arbeiten zu verbringen … Ihre Zeit mit Videospielen zu verbringen, Zeit damit zu verbringen, online Pornos anzuschauen und dabei nichts zu tun Land.“ Senator Josh Hawley (R-Mo.)





„Männlichkeit bedeutet, sich um Menschen zu kümmern – Ihre Familie, Ihre Gemeinschaft – und sicherzustellen, dass Sie tatsächlich für etwas stehen.“ Der demokratische Senatskandidat Lucas Kunce





Demokraten und Republikaner sind sich über die Ursachen der Männerprobleme uneinig.

Also eine Mehrheit der Amerikaner, sind laut dieser Umfrage der Meinung, dass es Probleme mit vorherrschenden kulturellen Botschaften über Männlichkeit gibt. Sie machen sich Sorgen, dass Männer nicht arbeiten und ihre Zeit mit Videospielen und Pornos verbringen. Und sie stimmen auch der Forderung nach einer positiveren Sicht auf Männlichkeit zu.

Wenn es jedoch um die Frage geht, wer die Schuld trägt und was getan werden muss, um diese Probleme anzugehen, zeichnet sich eine parteiische Spaltung ab.

Es gab größere Lücken in der Art und Weise, wie Befragte verschiedener Parteien auf Fragen zu #MeToo, der Demokratischen Partei und dem Verlust von Arbeitsplätzen antworteten, wobei die Mehrheit der Republikaner #MeToo dafür verantwortlich machte, dass es Männern schwerer fällt, sie selbst zu sein, und dass Unterhaltung und Kultur dafür verantwortlich gemacht werden Seien Sie ein „traditioneller Typ“ und machen Sie die Dezimierung bestimmter Branchen für die wirtschaftlichen Aussichten der Männer verantwortlich.

Der Rückgang der Zahl der Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe und bei qualifizierten Arbeitskräften hat es für Männer schwieriger gemacht, finanziell erfolgreich zu sein.





Die #MeToo-Bewegung hat es für Männer schwieriger gemacht, bei der Arbeit das Gefühl zu haben, frei sprechen zu können.





Die Demokratische Partei steht männlichen Werten feindlich gegenüber.





Republikaner widersprachen auch eher Aussagen, dass Frauen immer noch Diskriminierung und erheblichen gesellschaftlichen Hürden ausgesetzt seien, und stimmten der Aussage zu, dass „Diskriminierung von Frauen kein Problem mehr ist“.

Diskriminierung von Frauen ist in den Vereinigten Staaten kein Problem mehr.





Es ist leicht zu verstehen, warum Frauengruppen immer noch besorgt sind über die gesellschaftlichen Einschränkungen der Möglichkeiten von Frauen.





In den letzten Jahren zeigten Regierung und Nachrichten größere Besorgnis über die Behandlung von Frauen, als die tatsächlichen Erfahrungen der Frauen rechtfertigen.





Auch die Republikaner stimmten eher den traditionellen Geschlechterrollen zu, zumindest wenn es um die Frage ging, was das Beste für Kinder sei.

Traditionelle Familienstrukturen mit einem lohnverdienenden Vater und einer hauswirtschaftlich tätigen Mutter sind die besten Voraussetzungen für den Erfolg von Kindern.





Bei der Frage, ob es männliche und weibliche Vorgesetzte gibt, waren sich die Befragten beider Parteien dagegen weitgehend wohl damit, beides zu haben, was darauf hindeutet, dass die Unterstützung für traditionelle Geschlechterrollen unter den Republikanern im eigenen Haus am stärksten sein könnte.

Ich würde mich mit einer Frau als Chef genauso wohl fühlen wie mit einem Mann als Chef.





Vorstellungen über Geschlechterrollen und Sexismus prägen das Wählen.

Wird irgendetwas davon eine Rolle spielen? Wann ist es an der Zeit, tatsächlich abzustimmen?

Diejenigen, die bei zwei Indizes, die das Meinungsforschungsteam insbesondere zur Beschreibung zweier spezifischer Arten von Sexismus entwickelt hatte, eine hohe Punktzahl erreichten, stimmten eher für Trump bei einem Wahlkampf mit Biden und für Trump oder Ron DeSantis bei den republikanischen Vorwahlen. Bei diesen beiden Indizes handelte es sich um den „Index für modernen Sexismus“ – Fragen, die die Überzeugungen der Befragten über heutigen Sexismus und Bemühungen um die Gleichstellung der Geschlechter maßen, insbesondere die Überzeugung, dass solche Bewegungen zu weit gehen – und den „Index für traditionellen Sexismus“ – Fragen zu traditionellen Geschlechterrollen, wie z Es ist für sie weniger angenehm, eine Frau als Chefin zu haben als einen Mann als Chefin.

Bevorzugter Kandidat für die allgemeinen Wahlen





Wir haben auch einen Index erstellt, der die Zustimmung zu Aussagen misst, dass Männer in irgendeiner Weise ins Visier von Politik oder Kultur geraten sind – zum Beispiel von der Unterhaltungsindustrie, der #MeToo-Bewegung oder Richtlinien, die männerdominierte Branchen dezimieren. Wir haben diesen Index „Gender-Politik-Index“ genannt. Auch die Unterstützung für Trump oder DeSantis bei den Vorwahlen (unter den gemeldeten wahrscheinlichen republikanischen Vorwahlwählern) war ein starker Indikator für die Unterstützung von Trump bei den Parlamentswahlen. Es korrelierte insbesondere noch stärker mit der Unterstützung Trumps als die modernen oder traditionellen Sexismus-Indizes. Mit anderen Worten: Trump- und DeSantis-Anhänger stimmen eher darin überein, dass Männer im Vergleich zu Demokraten und Anhängern anderer republikanischer Präsidentschaftskandidaten für 2024 ungerechtfertigt sind.

Matthews erklärte, dass die Besorgnis über die Verfolgung von Männern in den letzten Jahren zugenommen habe, was vor allem auf die #MeToo-Bewegung zurückzuführen sei. Sie erinnerte sich daran, dass sie im September 2018 während der Bestätigungsanhörungen von Brett Kavanaugh vor dem Obersten Gerichtshof Meinungsforen abgehalten und gehört hatte, dass insbesondere konservative Mütter besorgt waren, dass ihre Söhne in Zukunft möglicherweise falschen Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe ausgesetzt sein würden. „Sie sahen diese Art von antimännlicher Bewegung. Sie befürchteten, dass es und die #MeToo-Bewegung zu weit gegangen seien“, sagte sie. „Sie machten sich Sorgen um die Männer in ihrem Leben, und die Männer machten sich natürlich Sorgen um sich selbst.“

Bevorzugter Vorwahlkandidat der Republikaner im obersten Quartil des Gender-Politik-Index





Während 49 Prozent der befragten Republikaner Obwohl sie sagten, sie würden Trump in den Vorwahlen unterstützen, unterstützen ihn 57 Prozent der Republikaner, die im Geschlechterpolitik-Index einen hohen Wert erzielten. Auch bei diesen Wählern verzeichnete DeSantis einen leichten Anstieg, nämlich von 27 Prozent Unterstützung bei allen Republikanern auf 31 Prozent Unterstützung bei denen, die beim Gender-Politik-Index einen hohen Wert erzielten.

Alle drei Indizes beeinflussen auch die Einstellung zu Abtreibung, Scheidung, Transgender-Rechten, Waffenkontrolle und in geringerem Maße zu den Ausgaben für das Gesundheitswesen.

Prozentsatz, der in den meisten Fällen den Zugang zur Abtreibung befürwortet





Prozentsatz der Befürworter von Gesetzen, die den Zugang zu Schusswaffen einschränken





Da sich die Präsidentschaftswahl 2024 immer weiter zuspitzt und ein Duell Mann gegen Mann, vielleicht sogar ein weiterer Biden-Trump-Wettbewerb, immer wahrscheinlicher wird, ist es wahrscheinlich, dass in der Politik immer mehr Vorstellungen über Männlichkeit eine Rolle spielen – und das wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein bald verfügbar. „Zu glauben, dass Männlichkeit keine geschätzte Identität ist?“ sagte Williams. „Ich weiß nicht, wen Sie veräppeln, aber es ist nicht die amerikanische Öffentlichkeit.“