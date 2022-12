Der beste Preis aller Zeiten für Google Pixel 7 Pro ist zurück

Den größten Teil des letzten Monats hat Google die Preise für seine besten neuen Produkte gesenkt. Das bedeutete zum ersten Mal einen Rabatt von 150 US-Dollar auf das Pixel 7 Pro, 100 US-Dollar Rabatt auf das Pixel 7 und 50 US-Dollar Rabatt auf die Pixel Watch. Diese Preise blieben länger als erwartet bestehen und ließen Ihnen viele Möglichkeiten, einen zu ergattern.

Für einen letzten Weihnachtseinkaufsschub hat Google all diese Angebote zurückgebracht. Wenn Sie sie beim ersten Mal verpasst haben, wäre es jetzt an der Zeit zu handeln.

Das Pixel 7 Pro mit einem Rabatt von 150 US-Dollar ist auf 749 US-Dollar gesunken. Dies ist, wie schon zuvor, ein unglaubliches Angebot für das vielleicht beste Telefon auf dem Markt. Es hat eine unglaubliche Kamera, eine schnelle und reibungslose Leistung, ein verfeinertes Design gegenüber dem Pixel 6 Pro und erhält Updates für 5 Jahre (einschließlich Pixel Feature Drops). Das Pixel 7 Pro hat so viel zu bieten, was Sie alles in unserem vollständigen Test nachlesen können.

Das Pixel 7 kostet dank eines Rabatts von 100 US-Dollar nur noch 499 US-Dollar, und es könnte wirklich das beste Angebot in der gesamten Technologie sein. Es ist ohne Zweifel mein persönliches Lieblingshandy, wegen seiner kleineren Größe, immer noch großartigen Kamera und Leistung und Software und all dem, aber bei 499 $ … meine Güte, das ist so ein Schnäppchenpreis. Denken Sie daran, dass es mit 599 US-Dollar bereits günstig war, also scheint dies wie Sahnehäubchen zu sein. Unsere vollständige Bewertung ist hier.

Die Pixel Watch mit einem Rabatt von 50 US-Dollar ist für 299 US-Dollar erhältlich. Selbst mit diesem Rabatt ist dies immer noch eine teure Smartwatch und wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Sie müssen es täglich aufladen, und es fühlt sich oft so an, als wären dies in Bezug auf Softwarefunktionen noch frühe Tage. Trotzdem hat es in den letzten Monaten wirklich Spaß gemacht, diese Uhr zu tragen. Die Software ist schnell, die Fitbit-Integration ist großartig, der Akku bringt mich durch einen ganzen Tag voller Benachrichtigungen, Workouts und Schlaf, und das Design ist das Beste von allen Uhren da draußen. Hier ist unsere Bewertung.

In einem ähnlichen Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass Google Ihnen in den letzten Wochen einen Promo-Code (wie diesen 100-Dollar-Code) zugeworfen hat, der jedoch nicht für weitere Rabatte auf diese Produkte verwendet werden kann. Leider können viele Google Store-Codes nicht mit Werbeaktionen kombiniert werden.

Schwer zu sagen, wie lange diese Preise halten werden. Es könnte für die nächste Woche oder bis Weihnachten sein. In jedem Fall haben Sie jetzt eine zweite Chance auf Ruhm.

