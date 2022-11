Der Besitz einer US-Bank durch die Kryptofirma FTX wirft Fragen auf

Es ist nicht klar, was FTXs Plan für Farmington war. Online geht Farmington jetzt an Moonstone Bank. Der Name wurde einige Tage vor der Investition von FTX markenrechtlich geschützt. Die Website von Moonstone sagt nichts über Bitcoin oder andere digitale Währungen aus. Es heißt, Moonstone wolle „die Entwicklung der Finanzierung der nächsten Generation“ unterstützen.

Deltec und Moonstone antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Es ist unklar, wie FTX eine Beteiligung an einer in den USA lizenzierten Bank erwerben durfte, die von den Bundesbehörden genehmigt werden müsste. Bankveteranen sagen, es sei schwer zu glauben, dass die Aufsichtsbehörden FTX wissentlich erlaubt hätten, die Kontrolle über eine US-Bank zu erlangen.

„Die Tatsache, dass ein Offshore-Hedgefonds, der im Grunde eine Krypto-Firma war, eine Beteiligung an einer winzigen Bank für ein Vielfaches ihres angegebenen Buchwerts kaufte, hätte bei der FDIC, den staatlichen Aufsichtsbehörden und der Federal Reserve massive Alarmsignale auslösen müssen“, sagte Camden Fine , ein Berater der Bankbranche, der früher die Independent Community Bankers of America leitete. „Es ist einfach erstaunlich, dass das alles genehmigt wurde.“