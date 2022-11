Der Beschluss des SPD-Debattenkonvents zur Einführung einer wöchentlichen Arbeitszeit mittel

„Die Forderung nach einer 25-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich ist absurd und völlig fehl am Platz“, sagte der Vize der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, dem „Spiegel“. Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise befinden sich viele Unternehmen in einer schweren Krise.

„Diesen Unternehmen einen massiven Produktivitätseinbruch zu verordnen, wäre ein staatliches Beschleunigungsprogramm für die Krise“, so der FDP-Innenpolitiker weiter. Der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Pascal Kober, bezeichnete die SPD-Initiative als „weltfremd“. Schon jetzt fehle es an fast allen Ecken und Enden an Arbeitern und Fachkräften, sagte der FDP-Politiker dem „Spiegel“. „Bei solchen Forderungen bekommt man eine Todesangst um die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes und damit unseren Wohlstand“, sagte Kober. Auf Antrag der Jusos hat der SPD-Debattentag am Wochenende den Beschluss gefasst, sich für eine „mittelfristig 25 Stunden Wochenarbeitszeit“ einzusetzen. Damit Arbeitnehmer keine Gehaltseinbußen erleiden, brauche es einen vollen Lohnausgleich, hieß es. Gleichzeitig dürfe es nicht zu Konzentration und Arbeitsverdichtung oder erhöhtem Leistungsdruck kommen, so der Beschluss. „Die Arbeitszeitverkürzung erfolgt daher bei vollem Personalausgleich“.

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH