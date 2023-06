CNN

Der beschädigte Teil der Interstate 95, der am 11. Juni in Philadelphia eingestürzt ist, wird an diesem Wochenende wiedereröffnet, kündigte der Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro, an und betonte, dass die Wiedereröffnung dank der „24/7“-Arbeit der Teams vor Ort früher als geplant erfolgt.

„Wir haben allein in den letzten Tagen enorme Fortschritte gemacht“, sagte der Gouverneur in einer Pressekonferenz am Dienstag.

„Ich kann hier und jetzt mit Zuversicht sagen, dass an diesem Wochenende hier auf der I-95 viel Verkehr herrscht … Wir haben jede Phase dieses Projekts sicher und weit früher als geplant abgeschlossen.“

Da der Abriss des beschädigten Teils am Donnerstag abgeschlossen war und die Bauarbeiten begannen, arbeiteten die Teams daran, die betroffene Fahrbahn mit einem „speziell entwickelten, in Pennsylvania hergestellten recycelten Glaszuschlagstoff“ zu füllen, sagten Verkehrsbeamte.

Der Abschnitt der Autobahn brach zusammen, nachdem ein Tanklastwagen mit 8.500 Gallonen Benzin unter der Autobahn abstürzte und in Flammen aufging, sagten Beamte. Der Fahrer, Nathan Moody, 53, wurde getötet.

Der Einsturz hat zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt, und die Hauptumleitung beträgt etwa 23 Meilen über staatliche oder zwischenstaatliche Straßen, sagten örtliche Verkehrsbeamte. Der betroffene Teil der Autobahn befördert normalerweise täglich etwa 160.000 Fahrzeuge durch Philadelphia.

Den Rest dieser Woche werden die Teams drei neue Fahrspuren in beide Richtungen der Autobahn pflastern, teilte das Büro des Gouverneurs in einer Pressemitteilung mit.

Die provisorischen Fahrspuren werden dazu dienen, Pendler zu entlasten, während die Arbeiten am Wiederaufbau der äußeren Abschnitte der permanenten Brücke der Autobahn fortgesetzt werden, teilte die Verkehrsbehörde mit.

„Dieses Team ist das beste der Welt“, sagte der Gouverneur am Dienstag. „Nichts steht ihnen im Weg. Dieses Wochenende haben sie trotz strömendem Regen gearbeitet. Erst gestern haben sie bei sengender Hitze gearbeitet, buchstäblich rund um die Uhr, rund um die Uhr, in 12-Stunden-Schichten.“

Experten hatten ursprünglich vorhergesagt, dass es „Monate“ dauern würde, bis die Autobahn wieder freigegeben sei, fügte der Gouverneur hinzu.

„So sieht es aus, wenn wir alle zusammenarbeiten“, sagte er.

Auf die Frage, ob die Straße voraussichtlich am Samstag oder Sonntag geöffnet werde, konnte der Gouverneur keinen konkreten Tag nennen. „Der Einbau wird ein Wetterfenster von etwa 12 Stunden erfordern. Je nachdem, wie wir damit beginnen, können wir Ihnen einen genaueren Zeitpunkt nennen“, sagte Shapiro.