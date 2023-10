ROM – Eine Versammlung im Vatikan, die zur Debatte über potenziell weitreichende Veränderungen in der katholischen Kirche einberufen worden war, wurde am Samstag mit einem Abschlussbericht unterbrochen, der sich kaum auf eine seiner umstrittensten Fragen bezog: den Platz von LGBTQ-Menschen in der Kirche.

Dieses Versäumnis folgt auf die jüngsten Anzeichen einer Liberalisierung in dieser Angelegenheit Papst Franziskus , dürfte katholische Befürworter der LGBTQ-Rechte enttäuschen. Befürworter der Frauenordination erhielten etwas mehr Zuspruch, da auf dem Treffen im Vatikan weitere Untersuchungen über die Möglichkeit von Diakoninnen gefordert wurden.