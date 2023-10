Matthew Perrys ikonischer Auftritt in „Friends“ verbindet ihn vielleicht für immer mit New York City, aber der Schauspieler hinter Chandler Bing bezeichnete sich selbst als Halbkanadier und hatte enge Verbindungen zu einigen der größten Namen der kanadischen Politik.

Der 54-jährige Schauspieler wurde am Samstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden.

Perry beschrieb in seinen Memoiren, die ein Jahr vor seinem Tod veröffentlicht wurden, seine Kindheit, die er mit seiner Mutter in Kanada verbrachte.

Perry lebte zwischen Ottawa, Montreal und Toronto mit seiner kanadischen Mutter Suzanne Perry, die als Pressesprecherin für den damaligen Premierminister Pierre Trudeau und später als nationale Moderatorin für Global News arbeitete.

Der Tod von Matthew Perry ist schockierend und traurig. Ich werde nie die Schulhofspiele vergessen, die wir früher gespielt haben, und ich weiß, dass Menschen auf der ganzen Welt nie die Freude vergessen werden, die er ihnen bereitet hat. Danke für all das Lachen, Matthew. Du wurdest geliebt – und wir werden dich vermissen. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 29. Oktober 2023

In einem Interview bei „Jimmy Kimmel Live“ aus dem Jahr 2017 erinnerte sich Perry daran, wie er in der fünften Klasse den jungen Premierminister Justin Trudeau auf dem Schulhof verprügelte.

Trudeau reagierte damals mit einem Social-Media-Beitrag, in dem er Perry zu einem Rückkampf einlud und witzelte: „Wer wollte Chandler nicht schlagen?“

Der Premierminister reagierte am späten Samstagabend in einem Tweet auf Perrys Tod und nannte ihn schockierend und traurig.