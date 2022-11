Der belarussische Außenminister stirbt im Alter von 64 Jahren – Medien – RT Russia & Former Soviet Union

Vladimir Makey, der seit 2012 das belarussische Außenministerium leitete, „unerwartet gestorben“ im Alter von 64 Jahren am Samstag, berichtete die belarussische Nachrichtenagentur Belta unter Berufung auf den Sprecher des Ministeriums, Anatoly Glaz. Die Nachrichtenagentur hat keine Einzelheiten zu den Umständen oder Ursachen des Todes des Ministers bekannt gegeben.

Als Berufsdiplomat arbeitete Makey seit 1993 im weißrussischen Außenministerium, nachdem er sein Studium an der österreichischen Diplomatischen Akademie in Wien abgeschlossen hatte. Er vertrat Belarus im Europarat und war in den 1990er Jahren Berater des belarussischen Botschafters in Paris.

In den 2000er Jahren arbeitete er als Berater von Präsident Aleksandr Lukaschenko und leitete zwischen 2008 und 2012 die Präsidialverwaltung, bevor er das Amt des Außenministers antrat.

DETAILS FOLGEN