Ein EU-Programm zur Erleichterung des städtischen Lebens für Menschen mit Behinderungen versprach, die Bürokratie abzubauen und ihnen den Zugang zu wichtigen Dienstleistungen zu erleichtern – doch Städte und Regionen sind sich nicht alle einig, was Menschenrechtsgruppen frustriert.

Der Europäische Behindertenausweis sollte die gegenseitige Anerkennung des Behindertenstatus auf acht EU-Länder – Belgien, Zypern, Estland, Finnland, Italien, Malta, Rumänien und Slowenien – ausweiten und den Inhabern Zugang zu einer Reihe von Vorteilen wie Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr und Freikarten verschaffen zu kulturellen Veranstaltungsorten und Ermäßigungen für Fitnessstudios und Schwimmbäder.

Die Europäische Kommission lobt den Erfolg des 2016 gestarteten Pilotprogramms und hat zugesagt, bis Ende 2023 einen Vorschlag für einen EU-weiten Behindertenausweis vorzulegen. Menschen mit Behinderungen und Aktivistengruppen sagen jedoch, dass das System vorher dringend behoben werden muss Es kann im gesamten Block erweitert werden.

„Die Pilotprojekte gingen nicht weit genug, deckten wichtige Bereiche und Dienstleistungen nicht ab und viele Orte und Anbieter wussten nichts davon“, sagte Yannis Vardakastanis, Präsident des Europäischen Behindertenforums.

In Brüssel sagte Karteninhaberin Louise Day, sie habe keinen der Vorteile nutzen können und nannte es „praktisch nutzlos“.

Der Geltungsbereich der Karte in ganz Belgien „unterschiede sich von Region zu Region“, erklärte Nadia Hadad, Co-Vorsitzende des European Network on Independent Living, und sagte, der Nutzen der Karte hänge von den öffentlichen und privaten Einrichtungen ab, die sich für die Teilnahme an dem System entscheiden.

Es gibt noch keine zentrale Plattform mit Informationen darüber, was Kartennutzer in verschiedenen Städten und Regionen erwartet, was die Planung ihrer Aktivitäten, insbesondere auf Reisen, erschwert.

In Italien oder Slowenien genügt beispielsweise der Besitz der Karte, um einen ermäßigten Fahrpreis in öffentlichen Verkehrsmitteln zu erhalten. Aber auch in Belgien müssen Karteninhaber einen besonderen Antrag stellen und nachweisen, dass sie bestimmte Einkommensvoraussetzungen erfüllen.

„Man weiß nie im Voraus, worauf man Anspruch hat und was man tun muss, um Zugang zu diesen Angeboten zu erhalten“, sagte Joeanna Xerri, eine maltesische Einwohnerin, deren Sohn Karl eine Behinderung hat. „Man muss sich rechtzeitig vorbereiten und aktiv auf die Menschen zugehen – und manchmal sind es die Anbieter selbst, die die Karte gar nicht kennen.“

Sie argumentierte, es sei wichtig, „eine einzige, EU-weite Website zu schaffen, auf der man herausfinden kann, welche Anbieter welche Dienste anbieten“. Außerdem sollten sich die Anbieter „mehr darum bemühen, diese Informationen deutlich hervorzuheben, so wie sie es auch bei Ermäßigungen für Kinder oder ältere Bewohner tun.“

„Die Menschen sollten über ihre Rechte Bescheid wissen, ohne gezwungen zu sein, danach zu fragen“, betonte sie. „Wenn man jedes Mal fragen muss, hat man das Gefühl, um Hilfe zu schreien.“

Einige Länder ergreifen bereits Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Menschen die Karte in vollem Umfang nutzen können.

„Wenn wir eine Vereinbarung mit einem neuen Anbieter treffen, prüft eine externe Organisation, ob der Standort barrierefrei ist, ob es beispielsweise Unterkünfte für gehörlose oder sehbehinderte Menschen gibt“, sagte Primož Jeralič vom Nationalen Rat der Behindertenorganisationen Sloweniens, einer NGO Vertretung lokaler Behindertengruppen, die mit der Regierung zusammengearbeitet haben, um die Karte im Land einzuführen.

Er fügte hinzu, dass ein EU-weiter Behindertenausweis auch gemeinsame „Mindeststandards“ für Organisationen und Unternehmen festlegen sollte, die Leistungen für Inhaber eines Behindertenausweises erbringen.

„Viele Menschen mit Behinderungen haben Angst vor Reisen, weil sie nicht wissen, ob die Veranstaltungsorte barrierefrei sein werden“, sagte er. „Wir müssen sicherstellen, dass jeder Anbieter in jedem Land bestimmte Standards einhält, und wir müssen diese Informationen allen in der EU zugänglich machen – das ist der Ausgangspunkt.“

Ein Beamter der Kommission erklärte gegenüber POLITICO, dass die EU-weite Karte Kultur-, Sport- und Verkehrsdienstleistungen abdecken und den Inhabern einer Visitenkarte die gleichen Vorzugskonditionen bieten solle, die auch Einheimischen mit Behinderungen geboten werden. Der Beamte wies darauf hin, dass letztendlich die nationalen Regierungen das letzte Wort über die Beurteilung und Anerkennung des Behindertenstatus sowie über die mit der Karte gebotenen Vorteile hätten.

Trotz seiner Mängel habe der Behindertenausweis das Leben von Menschen mit Behinderungen „besser und integrativer“ gemacht, sagte der maltesische Einwohner Xerri.

„Wir freuen uns, dass die Europäische Kommission nach so vielen Jahren der Kampagne der Bewegung einen Vorschlag vorlegt, den Europäischen Behindertenausweis in der gesamten Union verfügbar zu machen“, sagte Vardakastanis vom EDF. „Die Karte ist vielversprechend, muss aber weiterentwickelt werden … Sie muss gleiche Rechte für EU-Bürger unterstützen, auch wenn sie im Ausland leben, studieren und arbeiten möchten.“