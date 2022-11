Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will dem Bürgergeld im Bundesrat nur noch nach eins

„Das Einkommen der Bürger ist sozial ungerecht und ungerecht“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Die Ampel müsse grundlegend verbessert werden: „Mit Sanktionen, mit Schutzvermögen, mit dem Leistungsprinzip“.

Die Einwilligung kann nur unter diesen Voraussetzungen erteilt werden. Auch CDU-Generalsekretär Mario Czaja bekräftigte die Kritik der Union am Konzept der Ampelkoalition. „Das sogenannte Bürgergeld ist in Wahrheit eine Bürgerblockade: Statt Arbeitslosen vom ersten Tag an bei der Jobsuche zu helfen, setzt die Scholz-Regierung falsche Anreize und mindert die Motivation“, sagte Czaja der „Bild am Sonntag“. Grünen-Chef Omid Nouripour wiederum übte scharfe Kritik an CDU und CSU: „Die Union wird zu einer reinen Oppositionspartei. Sie hetzt mit falschen Zahlen gegen eine wichtige Reform.“

