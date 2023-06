JOLIET – Ein Spiel, das damit begann, dass der Providence-Cleanup-Hitter Phil Kunsa aufgrund einer umstrittenen Entscheidung vom Platz gestellt wurde, endete mit einem dramatischen Doppelspiel.

Irgendwie fanden die Celtics mit einem 8:7-Halbfinalsieg am Freitag über Prairie Ridge den Weg in das IHSA Class 4A-Staatsmeisterschaftsspiel im Silver Cross Field.

„Jeder, der zum Staatsmeisterschaftsspiel kommt, muss gut sein“, sagte Providence-Trainer Mark Smith. „Außer uns, vielleicht haben wir einfach nur Glück.“

Kunsa, der Providence mit 11 Homeruns anführt und mit 46 RBIs Zweiter ist, stürmte mit zwei Outs am Ende des ersten Innings die erste Grundlinie entlang. Der 220 Pfund schwere First Baseman von Prairie Ridge, Marcus Sargeant, machte einen hohen, weiten Wurf und landete in der Grundlinie vor dem Bag.

Kunsa wusste, dass der Zusammenstoß bevorstand und warf seine Unterarme hoch, um sich zu schützen. Der erste Base-Schiedsrichter, Steve Besse, sah darin einen böswilligen Schachzug und verwarf ihn.

„Ich versuche, ein Teamplayer zu sein“, sagte Kunsa. „Meine Aufgabe war es, die Linie zu durchbrechen und das Inning zu retten. Er (Sargeant) landete genau in der Grundlinie und ich musste versuchen, an den Bag zu gelangen. Ich habe meine Arme so (vor seine Brust) gelegt, also habe ich würde nicht geübt werden.

Mark Smith, Trainer von Providence, sagte, er sei äußerst enttäuscht über den Anruf und sagte, er werde alle möglichen Berufungsmöglichkeiten ausschöpfen. Es gilt die Regel, dass ein ausgeschlossener Spieler auch im nächsten Spiel kein Prädikat abgeben darf.

„Jeder, der sich mit Providence-Baseball auskennt, weiß, dass wir richtig spielen“, sagte Smith. „Unsere Kinder sind sauber. Sie sind nicht so. Ihr erster Instinkt bei so etwas ist, die Arme hoch und raus zu strecken. Ihr First Baseman ist ein großer Junge.“

Dylan Rosa (4:2), der Held der Celtics in den Playoffs, war wieder am Start. Er warf in sechs Innings einen One-Hit-Ball und hatte den Two-Run-Single, der Providences sechs-Runs-Sechstes Inning krönte. Die Celtics wussten damals noch nicht, wie wichtig dieser Treffer werden würde.

Rosa verließ den Hügel, als Prairie Ridge mit einem fünften Run im siebten Inning reagierte. Jake Godfrey löste sich ab und stellte sich den letzten fünf Battern, von denen der letzte, Kyle Buresch, einen 6-4-3 Double Play schlug, der damit endete, dass Rosa, dann das erste Base spielend, sich in Richtung des rechten Feldes ausstreckte, um den Wurf auszuführen, während er sein eigenes behielt großer Zeh auf der Tasche.

„Ich habe die Angewohnheit, mich zu früh auszustrecken“, sagte Rosa. „Ich habe aber auf jeden Fall die Tasche im Auge behalten.“

Providence (27-14) fiel im ersten Inning mit 0:1 und im dritten mit 0:2 zurück. Da Kunsa nicht in der Aufstellung war, waren die Torchancen zumindest zu Beginn begrenzt. Aber Zach Pychs Two-Run-Single mit zwei Outs am Ende des fünften Durchgangs entfachte die Offensive und glich zum 2:2 aus.

Am Ende des sechsten Durchgangs explodierten die Celtics. Godfrey, dessen Bad-Hop-Double im fünften Inning begonnen hatte, erzielte mit einem Single den Startschuss, und die Schleusentore öffneten sich. Justin Hunniford verdoppelte und Jackson Stulas und Ben Salvador verdoppelten, wobei alle drei in Läufen fuhren.

Zwei Batters später erzielte Rosa die beiden Runs, die letztendlich den Unterschied ausmachten.

Nein, die 8:2-Führung war nicht angenehm. Es war gerade genug.

Prairie Ridge (24-17) eröffnete das siebte Spiel mit einem einzigen Fehler, einem Pitch-and-Walk-Hit gegen Rosa. Godfrey kam herein und erlaubte das Opfer im Fly, Walk, Single und Single, bevor er den spielentscheidenden Double Play einleitete, der von Stulas eingeleitet wurde, mit Craig Dankovich als Mittelsmann.

„Wir wussten, dass Dylan kein Benzin mehr hatte“, sagte Smith. „Wir hatten gehofft, dass er es schaffen würde.

„Dass sie so zurückkommen, wie sie es getan haben, das ist ein Mikrokosmos unserer Saison. Das ist es, was wir tun.“

Rosa, Godfrey und Hunniford erzielten jeweils zwei der elf Treffer von Providence. Neun davon kamen in den letzten beiden At-Bats der Celtics.