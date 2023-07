Beschriftung umschalten FX

Es wird ein seltsames Emmys-Jahr. Es ist einfach so.

Die diesjährigen Preisverleihungen finden in einer Atmosphäre tiefgreifender Arbeitsunruhen statt, am offensichtlichsten in Form des seit Mai andauernden Autorenstreiks und der Gefahr eines Streiks bei der Screen Actors Guild, der bereits in dieser Woche stattfinden könnte. (Tatsächlich läuft der SAG-Vertrag nun am 12. Juli aus, dem Tag, an dem die Nominierungen bekannt gegeben werden.) Der Emmy-Wahlkampf war bereits vom WGA-Streik betroffen, und wenn einer der Streiks noch andauert, dann Mitte September, wenn die Wenn die Ausstrahlung geplant ist, werden diese Bedingungen die ganze Sache durcheinander bringen. Und auf einer tieferen Ebene diese Unruhe – zusammen mit Entwicklungen wie der Veröffentlichung von Maureen Ryans bahnbrechendem Branchen-Exposé Brenn ‚Es nieder – hat die Begeisterung für gutes Fernsehen in eine komplizierte Situation gebracht, gepaart mit der Ambivalenz darüber, wie Streaming-TV gemacht wird und welchen Tribut das Geschäft sowohl für bekannte als auch für weniger bekannte Menschen fordert.

Selbst in einem weniger stürmischen Jahr kann es vorkommen, dass die Emmy-Geschichte, die älter als fünf Jahre ist, irrelevant ist. Wie vergleichen Sie die Emmys der 1980er Jahre, als es im Wesentlichen drei kommerzielle Sender plus PBS zur Auswahl gab, mit 2023? Wie vergleicht man eine Zeit, in der der Mainstream-Erfolg oft bedeutete, 10 oder 11 Saisons zu laufen, mit der Situation, in der wir uns jetzt befinden, wo vier oder fünf wirklich gute Läufe sind? Oder Staffeln mit 22 oder 23 Episoden neben Staffeln mit nur acht oder zehn Episoden analysieren? Oder vergleichen Sie die Zeit, als es in einer Kategorie fünf Nominierte gab, mit heute, wo es acht sind?

Eine Antwort ist natürlich, dass die Emmys (und Auszeichnungen im Allgemeinen) keine Rolle spielen, aber was zählt, ist eine knifflige Berechnung. Die Emmys bleiben die profilierteste Form der Anerkennung im Fernsehen und ähneln in etwa dem starken Abschneiden im letzten Jahr Abbott-Grundschule kann bei der entscheidenden Aufgabe helfen, das zu erweitern, was die Branche als ihre beste Arbeit ansieht. Es ist leicht zu sagen, dass Emmys keine Rolle spielen, wenn man im Geld schwimmt und auf seinem Gebiet bereits mächtig ist. Je mehr ich mir die Staffeln der Preisverleihungen angeschaut habe, desto strategischer habe ich sie gesehen, als Dinge, die dazu beitragen könnten, die Hände von Schriftstellern und Schöpfern zu stärken (z. B Abbott’s Quinta Brunson) zu einer Zeit, in der ihre Arbeit besonders wertvoll erscheint.

Große Debüts

Eine große Rolle, die der Emmy spielen kann, besteht darin, neue Shows willkommen zu heißen und zu fördern – und das tun sie immer noch, selbst in der überfüllten Landschaft, die wir jetzt haben. Große Auszeichnungen von Anfang an halfen den Profilen von Shows wie Tintenfisch-Spiel, Die wunderbare Frau Maisel, Ted LassoUnd Die Geschichte der Magd. Wo könnten neue Shows für großes Aufsehen sorgen?

Von den acht im letzten Jahr nominierten Comedyserien sind dieses Jahr zwei nicht teilnahmeberechtigt (Hacks Und Zügeln Sie Ihre Begeisterung), also gibt es dort mindestens zwei Plätze, die durchaus an neue Shows gehen könnten. Der Spitzenkandidat ist wahrscheinlich FX/Hulu’s Der Bärvon dem man behaupten könnte, dass er in der Kategorie Comedy fehl am Platz ist, der aber wahrscheinlich eine Nominierung für eine Comedy-Serie sowie Auszeichnungen für das Drehbuch, die Regie und die Schauspielerei erhalten wird.

Etwas längere Aufnahmen, die immer noch durchaus lohnenswert wären, könnten die von Peacock beinhalten Pokerfacedie Retro-Krimiserie der Woche mit Natasha Lyonne, oder Schrumpfungdie Apple-Comedyserie, die eine gute Wahl zu sein scheint, um Harrison Ford seine erste Emmy-Nominierung zu bescheren. Pokerface konnte viele Nominierungen einheimsen, unter anderem wegen seiner herausragenden Besetzung an Gaststars, von denen 21 (darunter Größen wie Joseph Gordon-Levitt, Lil Rel Howery, Adrien Brody, Stephanie Hsu und Hong Chau) als Namen eingereicht wurden potenzielle Nominierte.

Beschriftung umschalten Karolina Wojtasik/Pfau

Karolina Wojtasik/Pfau

Das Drama, oh, das Drama

Dies ist ein Ort, an dem Sie sich ein wenig mit Mathematik befassen können. Der offensichtlichste Neuzugang, der viele Nominierungen einbringen könnte, ist HBO Der Letzte von uns, die hochgelobte Adaption des Videospiels. Darüber hinaus wird es bei dieser Liste (wahrscheinlich Dienstplan?) knifflig.

Die Kategorie Dramaserien scheint auf den ersten Blick aufgrund der Abwesenheit von fünf von acht Nominierten für 2022 in diesem Jahr interessanterweise offen zu sein: Ozark, Euphorie, Fremde Dinge, Tintenfisch-Spiel Und Abfindung. (Ozark ist vorbei; die anderen halten Winterschlaf.) Allerdings! Im Jahr 2023 sind beide wieder förderfähig Die Krone Und Der Weiße Lotus, die bereits nominiert wurden, letztes Jahr aber nicht im Rennen waren. Vorausgesetzt, dass beide nominiert sind, zusammen mit den verbleibenden Nominierten für 2022 Gelbe Jacken, Nachfolge Und Ruf lieber Saul anPlus Der Letzte von unsDamit bleiben zwei weitere Plätze in der Dramaserie übrig. Es gibt große Franchise-Einträge wie Andor, Der Mandalorianer Und Haus des Drachen Das könnte diese Lücken sicherlich füllen. Die Macht von Netflix könnte etwas von ihnen vorantreiben Der Diplomatin dem Keri Russell die Hauptrolle spielte, eine feste Größe im prestigeträchtigen Kabelfernsehen des Goldenen Zeitalters und dreimal nominiert für Die Amerikaner.

Beschriftung umschalten Paramount Pictures

Paramount Pictures

Aber vielleicht ist die faszinierendste Möglichkeit Yellowstone, das seit Jahren von der öffentlichen Theorie profitiert, dass seine Beliebtheit das Fehlen von Nominierungen verdächtig oder politisch macht (ein Argument, das mit den vielen Rundfunkprozeduren, die ebenfalls sehr beliebt und selten nominiert sind, scheinbar nie in Zusammenhang steht). Angesichts der schieren Leistung der Taylor Sheridan-Maschine, Yellowstone könnte vielleicht die Nominierung für die Dramaserie bekommen und seltsamerweise der Erzählung, ein Hollywood-Außenseiter zu sein, einen Schlag erleiden, obwohl es sich in vielerlei Hinsicht um eine sehr traditionelle Nachtsoap handelt.

Die Geschichte des Augenblicks

Die Emmys sind kein verlässlicher Maßstab für Qualität, aber sie geben Hinweise darauf, was die gesamte Branche beschäftigt. Manchmal scheint das damit zu tun zu haben, was in der Welt vor sich geht, etwa wann Die Geschichte der Magd gewann 2017 die herausragende Dramaserie, oder als äußerst sanfte, nachholende Netflix-Komödie Schitt’s Creek im Herbst 2020 aufgeräumt, als die pandemische Isolation ihren Höhepunkt erreichte. Manchmal, wie es bei den Oscars passierte Top Gun: Maverick für den besten Film nominiert wurde, scheint dies die Dankbarkeit dafür widerzuspiegeln, was eine Show zum Beispiel für das Unternehmen dahinter leisten konnte Ted Lasso wurde für Apple zu einem Überraschungshit, als dieser Dienst noch instabil war. Das heißt nicht, dass die Wähler diese Sendungen nicht auch mochten; sie taten und tun es. Aber es kann mehr als das dauern. Es kann notwendig sein, zur richtigen Zeit die richtige Geschichte zu erzählen.

Beschriftung umschalten Amazon Freevee

Amazon Freevee

Der interessanteste Kandidat, der dieses Jahr zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, könnte sein Jurypflicht, die Reality-Improvisations-Hybrid-Comedy-Serie. Es hatte ein Konzept, das schwer zu erklären war: Ein einsamer Mann namens Ronald glaubt, dass er wirklich als Geschworener tätig ist, aber alle um ihn herum sind Schauspieler, einschließlich des echten Filmstars James Marsden, der als eine Version seiner selbst auftritt. Jurypflicht wurde auf Freevee, dem werbefinanzierten Streaming-Dienst von Amazon, ausgestrahlt, bei dem die Fähigkeit, Originalserien erfolgreich zu starten, nicht nachgewiesen wurde. Und obwohl die Show einen erkennbaren Star hatte, drehte sie sich ansonsten um Auftritte von komischen Schauspielern, die zwangsläufig so unauffällig waren, dass Ronald sie nicht erkennen würde.

Das Jurypflicht sorgte für Aufsehen – Die New York Times nannte es einen „Überraschungshit“, räumte aber ein, dass eigentlich niemand weiß, wie viele Leute es gesehen haben – es war zweifellos eine freudige Überraschung für jeden, der nach neuen Wegen für die Zukunft sucht, während sich die Abonnementdienste konsolidieren und das Kabelfernsehen schwindet. Eine Nominierung für eine Comedy-Serie scheint plausibel, ebenso wie eine Nominierung für Marsden – weil die Leute die Show mögen, ja. Aber auch, weil nichts einige Teile der Fernsehbranche glücklicher machen würde als die Vorstellung, dass werbefinanziertes Streaming von mehr Zuschauern für mehr Zwecke akzeptiert werden könnte als bisher – außer vielleicht der Andeutung, dass hochbezahlte Stars tatsächlich nicht nötig.

In einem seltsamen Jahr ein unausweichliches Unbehagen

In den letzten Monaten fiel es mir schwer, beim Gedanken an gutes Fernsehen nicht vorrangig an Autoren zu denken. Der Bär wird diese Woche wahrscheinlich für eine Menge Dinge nominiert, aber Alex O’Keefe, einer seiner Autoren, sagte im April auf Twitter: „Ich habe im Lotto gewonnen und einen Auftritt in einer Low-Budget-Show ergattert, die zu einer landesweiten Sensation wurde.“ Der Bär war ein Geschenk, aber am Ende Der Bär war ein Auftritt. Und zwischen den Auftritten überlebe ich kaum.“

Es ist interessant, dass Hollywood teilweise aufgrund der Lektion in einen Konflikt gerät Der Bär lehrt immer wieder: Größe kommt sicher von Talent – ​​aber auch von Unterstützung, Lernen, Übung und der Zeit, dieses Talent an einem funktionalen, wenn auch manchmal chaotischen Arbeitsplatz zu entwickeln. Vielleicht sind die Emmys, die dieses Jahr am meisten auf den Moment stoßen, diejenigen, die als Erinnerung daran dienen, dass die Förderung Ihrer kreativen Gemeinschaft der beste Weg ist, Ihre Branche zu fördern.