Der Autor des NYT Magazine tritt zurück, nachdem er einen antiisraelischen Brief unterzeichnet hat, der gegen die Unternehmensrichtlinien verstößt

Ein preisgekrönter Autor des New York Times Magazine trat am Freitag von der Publikation zurück, nachdem er einen Brief unterzeichnet hatte, in dem er Israels Krieg gegen die Hamas in Gaza kritisierte.

Jazmine Hughes, die zuvor auch als Redakteurin für das Magazin gearbeitet hatte, unterzeichnete die Petition „Writers Against the War on Gaza“, die Israels Krieg gegen die Hamas in Gaza als „Völkermord“ bezeichnet.

Jake Silverstein, der Herausgeber des Magazins, kündigte Hughes‘ Rücktritt am Freitag in einer Mitarbeiterbotschaft an, berichtete die Times.

„Obwohl ich respektiere, dass sie starke Überzeugungen hat, war dies ein klarer Verstoß gegen die Politik der Times in Bezug auf öffentlichen Protest“, schrieb Silverstein. „Diese Politik, die ich voll und ganz unterstütze, ist ein wichtiger Teil unseres Engagements für Unabhängigkeit.“

Hughes hatte zuvor zusammen mit anderen Times-Mitarbeitern einen weiteren Brief unterzeichnet, in dem er gegen die Berichterstattung der Publikation über Transgender-Themen protestierte. Der Brief wurde von der Führung der Times kritisiert.

„Sie und ich diskutierten darüber, dass ihr Wunsch, eine solche öffentliche Position einzunehmen und sich an öffentlichen Protesten zu beteiligen, nicht mit ihrer Tätigkeit als Journalistin bei The Times vereinbar ist, und wir kamen beide zu dem Schluss, dass sie zurücktreten sollte“, fuhr Silverstein fort.

Hughes lehnte eine Bitte der Times um einen Kommentar ab.

Der Autor des New York Times Magazine, Jamie Lauren Keiles, der die Petition ebenfalls unterzeichnet hat, gab am Freitag bekannt, dass er keinen Beitrag mehr zu der Veröffentlichung leisten werde. Er sagte, die Verbindung zur Times habe seinem Schreiben geschadet.

„Quellen forderten mich zunehmend auf, mich für das zu verantworten, was ihrer Meinung nach eine schlechte Berichterstattung über BLM, Trans-Themen und Israel war“, sagte Keiles, der anmerkte, dass er Jude ist. sagte auf X, früher Twitter. „Obwohl ich meine Redakteure liebe und mich immer unterstützt gefühlt habe, bin ich letztlich zu dem Schluss gekommen, dass die Institution mir mehr wegnimmt als gibt.“

„Niemand hat mich gebeten zu gehen. (Es) war eine persönliche Entscheidung darüber, welche Art von Arbeit ich machen möchte. Nach alledem bleibe ich bei meiner Entscheidung, den Brief (Schriftsteller gegen den Krieg gegen Gaza) zu unterzeichnen und für ein baldiges freies Palästina zu beten.“