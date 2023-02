Der australische Tennisstar Nick Kyrgios bekennt sich schuldig, seine Ex-Freundin angegriffen zu haben, ohne dass eine Verurteilung vorliegt

Nick Kyrgios hatte in der Vergangenheit unter schweren Depressionen, Selbstmordgedanken und Schlaflosigkeit gelitten, sagte ein Psychologe am Freitag vor Gericht, als der australische Tennisstar sich schuldig bekannte, vor zwei Jahren eine ehemalige Freundin zu Boden gestoßen zu haben.

Der Wimbledon-Zweite von 2022 bekannte sich vor dem Australian Capital Territory Magistrates Court schuldig, Chiara Passari während eines Streits in seiner Heimatstadt Canberra im Januar 2021 angegriffen zu haben.

Richterin Jane Campbell verzeichnete keine Verurteilung gegen Kyrgios, unter anderem, weil die Straftat für einen gemeinsamen Angriff am unteren Ende der Schwere lag und nicht vorsätzlich war.

Campbell beschrieb es als einen Akt der „Dummheit“ und „Frustration“.

Kyrgios, der nach einer kürzlichen Operation an seinem linken Knie Krücken benutzte, sprach nicht mit Reportern, als er das Gericht verließ, sondern gab eine Erklärung über eine Verwaltungsgesellschaft ab.

„Ich respektiere das heutige Urteil und bin dem Gericht dankbar, dass es die Anklage ohne Verurteilung abgewiesen hat“, sagte Kyrgios. „Ich war nicht an einem guten Ort, als dies geschah, und ich habe auf eine schwierige Situation auf eine Weise reagiert, die ich zutiefst bereue. Ich weiß, dass es nicht in Ordnung war, und es tut mir aufrichtig leid für den Schmerz, den ich verursacht habe.

„Die psychische Gesundheit ist hart. Das Leben kann überwältigend erscheinen. Aber ich habe festgestellt, dass es mir geholfen hat, Hilfe zu bekommen und an mir selbst zu arbeiten, um mich besser zu fühlen und besser zu sein.“

Nick Kyrgios benutzte am Freitag Krücken zur Unterstützung aufgrund einer kürzlichen Knieverletzung, die eine arthroskopische Operation erforderte. (Mick Tsikas/AAP Bild über The Associated Press)

Der Psychologe von Kyrgios, Sam Borenstein, sagte in einem schriftlichen Bericht und einer telefonischen Zeugenaussage, dass Kyrgios in der Vergangenheit unter schweren depressiven Episoden gelitten und Alkohol und Drogen konsumiert habe, um damit fertig zu werden. Kyrgios psychische Gesundheit führte zu impulsivem und rücksichtslosem Verhalten.

Seine kürzliche Knieverletzung hatte zu leichten bis mittelschweren Symptomen einer Depression geführt, aber seine geistige Gesundheit verbesserte sich, sagte Borenstein.

„Ihm geht es sehr gut“, sagte Borenstein. „Seine psychische Gesundheit hat sich deutlich verbessert.“

Die Anwälte von Kyrgios hatten versucht, eine Anklage wegen Körperverletzung aufgrund von Ereignissen vor zwei Jahren aus Gründen der psychischen Gesundheit abzuweisen, aber der Antrag war erfolglos.

Kyrgios hatte versucht, Passari während eines Streits um 22 Uhr am 10. Januar 2021 vor ihrer Wohnung in Kingston, einem Vorort von Canberra, zu verlassen. Er rief ein Uber an, aber Passari stand ihm im Weg, als er die Beifahrertür schloss. Der Fahrer wollte nicht mit offener Tür wegfahren.

Kyrgios drückte schließlich Passaris Schultern mit offenen Handflächen nach hinten, was dazu führte, dass sie auf den Bürgersteig fiel und sich das Knie streifte, wie vereinbarte Fakten, die dem Gericht vorgelesen wurden.

Passari unterzeichnete elf Monate später, nachdem ihre Beziehung zu Kyrgios beendet war, eine Erklärung der Polizei, in der der Angriff behauptet wurde.

Seine derzeitige Partnerin Costeen Hatzi schrieb in einer Charakterreferenz, dass sie keine Bedenken hinsichtlich Gewalt in ihrer Beziehung habe. Hatzi gehörte zu Kyrgios‘ Unterstützern, die vor Gericht hinter ihm saßen.

Kyrgios, der einen dunklen Anzug trug und sich an Krücken stützte, sprach zuerst vor Gericht, als der Richter ihn fragte, ob er es ertragen könne, an einem Plädoyer teilzunehmen.

Kyrgios antwortete: „Ja, keine Sorge, Euer Ehren“, als er sich erhob, um sich schuldig zu bekennen.

Im Februar letzten Jahres sprach Kyrgios über seine Leistung bei den Australian Open 2019 und sagte, dass eine scheinbar positive Zeit in seinem Leben „eine meiner dunkelsten Zeiten“ gewesen sei.

„Ich war einsam, depressiv, negativ, missbrauchte Alkohol, Drogen, stieß Familie und Freunde weg“, schrieb er auf Instagram. „Ich fühlte mich, als könnte ich mit niemandem sprechen oder ihm vertrauen. Das war das Ergebnis davon, dass ich mich nicht öffnete und mich weigerte, mich auf meine Lieben zu stützen und mich einfach nach und nach dazu zu drängen, positiv zu sein.“

Kyrgios verwies während seiner Läufe im vergangenen Jahr zum Finale in Wimbledon und zum Viertelfinale bei den US Open weiter auf seine psychischen Probleme.

Nachdem Kyrgios im vergangenen September Daniil Medvedevs Titelverteidigung bei den US Open beendet hatte, um das Viertelfinale zu erreichen, war er stolz darauf, sich aus „einigen wirklich schwierigen Situationen, mental“ und „einigen wirklich beängstigenden Orten“ außerhalb des Platzes zu befreien.

Der 27-jährige Kyrgios hatte letzten Monat einen Karriererückschlag, als er sich wegen der Knieverletzung, die später eine arthroskopische Operation erforderte, von den Australian Open zurückzog.