MANZANILLO, Mexiko (AP) – Der Australier Timothy Shaddock war monatelang auf einem havarierten Katamaran auf See verloren, ohne Möglichkeit zum Kochen und ohne Frischwasserquelle außer dem Regen. Er sagte, er rechne mit dem Tod.

Es gebe viel Positives an der Erfahrung, sagte er. Zum Beispiel, wenn er sich zum Schwimmen ins Meer stürzte oder wenn seine Hündin Bella ihn anspornte, weiterzumachen. „Ich habe es genossen, auf See zu sein, ich genieße es, da draußen zu sein“, sagte er. Er erinnerte sich an den Vollmond Anfang Mai, der ihn erleuchtete, als er sich von der Baja-Halbinsel abwandte, seinen letzten Anblick von Land, bis er am Dienstag an Land kam.

Shaddock, 54, lächelnd und gut gelaunt, war das lebende Abbild eines Schiffbrüchigen, mit langem blonden Bart und ausgemergeltem Aussehen, wie er am Dienstag mit einer Gruppe Reportern scherzte, als er vor dem Fischerboot stand, das ihn in einem Hafen gerettet hatte Mexikos Pazifikküste.

Er räumte ein, dass es „viele, viele, viele schlechte Tage“ gegeben habe, wollte aber nicht näher darauf eingehen.

Shaddock und sein Hund verließen Ende April den Nordwesten Mexikos in einem Katamaran und planten, nach Französisch-Polynesien zu segeln. Einige Wochen nach Beginn seiner Reise wurde er von einem Sturm heimgesucht, der seinen Katamaran lahmlegte und ihn ohne Elektronik und ohne Möglichkeit zum Kochen zurückließ. Er lehnte es ab, den Sturm oder den Schaden im Detail zu beschreiben, aber Bilder des Bootes, die während der Rettung aufgenommen wurden, zeigten es ohne Segel.

Er und Bella überlebten, indem sie fischten und ihren Fang roh aßen. Regen versorgte sie mit Trinkwasser.

Segler, vor allem Alleinreisende, gewöhnen sich daran, inmitten ständiger Arbeit und aller Herausforderungen, die das Meer ihnen stellt, zu leben – und zu schlafen – und Shaddock sagte, er habe die meiste Zeit damit verbracht, Dinge auf dem Boot zu reparieren. „Die Müdigkeit ist das Schwierigste“, sagte er.

„Ich habe versucht, das Glück in mir selbst zu finden, und viel davon habe ich allein auf See gefunden“, sagte Shaddock.

Der Hubschrauber des Thunfischfängers María Delia war das erste Anzeichen von Menschen, die er seit drei Monaten gesehen hatte. Er war 1.200 Meilen vom nächsten Land entfernt, als plötzlich ein Hubschrauber auftauchte. Der Pilot schenkte ihm vor dem Abflug einen Drink zu und kurze Zeit später erreichte ihn die Besatzung in einem Schnellboot.

„Es gab mir das Gefühl, ich würde leben“, sagte er.

Ein Teil dieser Begegnung mit Seeleuten der María Delia wurde auf Video festgehalten. Sie umkreisen Shaddocks schaukelnden Katamaran, auf dessen Doppelrümpfen ein Schwarm weißer Seevögel sitzt, während Shaddock am Heck aufsteht. Bella wedelt mit dem Schwanz.

Ein Besatzungsmitglied fragt Shaddock, ob er Englisch spricht, ob es ihm gut geht und ob er Drogen oder Waffen an Bord hat. Shaddock wiederholt zunächst nur heiser: „Danke, danke.“

Aber er ist kohärent, lädt sie zur Besichtigung des Bootes ein und überreicht ihnen das Messer, das an seinem Hals baumelt.

Grupomar, das Unternehmen, dem das Thunfischboot gehört, sagte, seine Besatzung habe Shaddock und Bella mit Essen und medizinischer Versorgung versorgt.

Shaddock sagte, die María Delia sei sein „Land“ und die Besatzung seine Familie geworden.

Er sagte, eine Lehre, die er aus dieser Erfahrung gezogen habe, sei das Gefühl, dass „in Ihrer Familie alle sind und in Ihrer Familie alles aus der Natur besteht.“

Bella war bei der Crew sofort ein Hit. Shaddock sagte, er habe die Hündin in Mexiko getroffen, und obwohl er versucht habe, für sie ein Zuhause an Land zu finden, sei sie ihm immer wieder zurück aufs Meer gefolgt. „Sie ist viel mutiger als ich, das steht fest“, sagte er.

Vielleicht durfte Bella deshalb am Dienstag nicht von Bord gehen, bis Shaddock weggefahren war. Der Australier hatte Genaro Rosales, einen Fischer aus Mazatlan in der Besatzung der María Delia, ausgewählt, um Bella zu adoptieren, unter der Bedingung, dass er sich gut um sie kümmerte.

Shaddock hatte vor, nach Australien zurückzukehren, um Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, sagte jedoch, dass er die Einsamkeit genieße. Dennoch, sagte er, könnte es eine Weile dauern, bis er wieder zur See fährt.

Menschen, die auf See treiben, haben mitunter viel länger überlebt, doch Unfälle auf See enden oft nicht glücklich.

Im Jahr 2014 wurde ein salvadorianischer Fischer auf dem winzigen Pazifik-Atoll Ebon auf den Marshallinseln an Land gespült, nachdem er 13 Monate lang auf dem Meer getrieben war. Jose Salvador Alvarenga verließ Mexiko im Dezember 2012, um einen Tag lang Haie zu angeln, und verirrte sich bei schlechtem Wetter. Er sagte, er habe von Fischen, Vögeln und Schildkröten überlebt, bis sein Boot 5.500 Meilen (8.850 Kilometer) entfernt an Land gespült wurde.

In anderen Fällen werden beschädigte Boote ohne Überlebende gefunden oder gehen ganz verloren.

Antonio Suárez, Präsident von Grupomar, sagte am Dienstag, dass die Reise, auf der die María Delia Shaddock rettete, möglicherweise ihre letzte Reise gewesen sei, da er die Flotte des Unternehmens modernisiere und das Boot das kleinste und mehr als 50 Jahre alt sei.

Wenn ja, wäre es ein „wundervoller Abschied, der Menschenleben rettet“, sagte Suárez.

Shaddock umarmte Suárez dankbar und Suárez lud ihn zur Feier zum Essen ein.

Auf die Frage, was er an Land gerne essen würde, antwortete Shaddock lächelnd und fröhlich, als er in ein wartendes Auto stieg: „Thunfisch-Sushi.“

María Verza, The Associated Press























Kulturelle En