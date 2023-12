Der Austernzucht auf Sylt droht eine Katastrophe

Austern gehören zu Sylt wie Rote Bete zu Labskaus. Die Schalentiere sind nicht nur ein Markenzeichen der gehobenen Gastronomie in der beliebten Urlaubsregion. Auch die teuren Muscheln werden auf der Nordseeinsel gezüchtet – und gehören zu den besten Europas. Doch nun droht eine Katastrophe.

Fast fünf Millionen kleine Austern wurden von „Dittmeyer’s Oyster Company“ in Netzen im Meer ausgesetzt. Und die eisigen Temperaturen werden nun zum Problem für sie – oder genauer: die Eisschollen. „Das Eis zerstört die Austern“, sagte der Bevollmächtigte Christoph Bohlig zum „SHZ“.

Mehr als eine Million der Muscheln seien in einem Kraftakt in ein Becken auf der Insel gebracht worden, doch für mehr sei kein Platz, so Bohlig weiter. „Wenn die Temperaturen weiterhin unter 0 Grad bleiben, muss ich mir Sorgen über den Verlust von 3,5 Millionen kleinen Austern machen.“

Und das hätte nicht nur Konsequenzen für die kommende Saison. „Dann wird es 2025, 2026 und 2027 keine Austern mehr geben“, erklärt der 46-Jährige.

Diese Woche bleiben die Temperaturen um die 0 Grad. Erst nächste Woche soll es wieder etwas milder werden.