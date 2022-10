Der Ausstieg des Showtime-Chefs signalisiert, dass sich Paramount auf eine Streaming-Fusion zubewegt

Damian Lewis als Bobby Axelrod in der Originalserie „BILLIONS“, die auf Showtime ausgestrahlt wird.

„Diese Änderung hat uns auch die Möglichkeit gegeben, unsere Studios, Netzwerke und Streaming-Operationen enger aufeinander abzustimmen, während wir unsere Vision und Strategie für die Zukunft umsetzen“, sagte Chief Executive Officer Bob Bakish in der Erklärung.

Die Schritte kommen, da das Unternehmen die Idee erwägt, Showtime mit Paramount+ zu verschmelzen und die Hit-Programmierung des Netzwerks zu nutzen, um Paramount+-Abonnements zu befeuern, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Das Ziel des Unternehmens ist es, Paramount+ zu einem der fünf größten globalen Streaming-Dienste zu machen Warner Bros. Entdeckung von HBO Max, Amazonas ’s Prime Video, Netflix und Disney +, sagten die Leute, die darum baten, nicht genannt zu werden, weil die Diskussionen privat sind.

Paramount Global gab am Donnerstag bekannt, dass es das Netzwerkgeschäft von Showtime unter die Leitung von Chris McCarthy verlagert, der andere lineare Kabelnetzwerke wie MTV und Comedy Central betreibt, und den Streaming-Dienst unter Tom Ryan, der Paramount Streaming leitet .

Zusammen mit seinem Abgang strukturiert Paramount Global Showtime so um, dass das Unternehmen flexibel sein könnte, um Showtime so zu beenden, wie es seit Jahrzehnten existiert – als unabhängiges Premium-Kabelnetz, das Prestige-Hits wie „Dexter“, „Weeds“ und „Billions“ produziert ,“, „Homeland“ und „Yellowjackets“.

Paramount+ hat weltweit 43,3 Millionen Abonnenten und erwartet, bis 2024 100 Millionen zu erreichen. Das Unternehmen hat die Zahl der Showtime-Abonnenten nicht detailliert angegeben, aber zuletzt etwa 64 Millionen Abonnenten für alle seine Streaming-Dienste gemeldet – Paramount+, Showtime, Noggin, BET+ und einige andere kleinere Produkte. Bakish sagte Anfang dieses Jahres auch, dass Showtime im ersten Quartal 500.000 Abonnenten verloren habe, da Millionen von Menschen jedes Jahr lineares Pay-TV kündigen.

Paramount Global kündigte im August eine gebündelte Aktion an, die es Abonnenten von Paramount+ ermöglicht, die Inhalte von Showtime in der Paramount+ App für 7,99 $ pro Monat mit Werbung oder 12,99 $ pro Monat ohne Werbung anzusehen. Dieses Angebot war der erste Schritt, um Showtime möglicherweise zu einer Kachel innerhalb von Paramount+ zu machen und die beiden Dienste vollständig zusammenzuführen, sagten die Leute.

Ein Hindernis, Showtime gemeinsam mit Paramount+ voranzutreiben, sind bestehende Pay-TV-Vertriebsvereinbarungen. Das Wall Street Journal berichtete letzten Monat, dass Paramount mit mindestens einem Pay-TV-Partner darüber gesprochen hat, den eigenständigen Showtime-Streaming-Dienst einfach zu schließen.

Eine weitere Idee, die von den Führungskräften von Paramount Global in Betracht gezogen wird, ist, Originale und Filme von Paramount+ zu Showtime zu verschieben, wodurch Showtime effektiv zu einem Spiegel der Inhalte von Paramount+ wird, die nicht in anderen Fernsehsendern erscheinen, sagten zwei der Personen. Das könnte Pay-TV-Anbieter beruhigen, die die Preise an das fusionierte Streaming-Produkt anpassen könnten.

Die potenzielle Weiterentwicklung von Showtime zu Paramount+ spiegelt einen größeren Trend in Medien und Unterhaltung wider. HBO, Starz, Showtime und Epix – Premium-Kabelnetzwerke, die seit langem als Add-Ons zum Basiskabel existieren – haben nicht die Größe, um gegen die größten Streaming-Dienste zu bestehen. Daher suchen sie nach Möglichkeiten, Inhalte hinzuzufügen und ihr Publikum zu erweitern. HBO-Inhalte werden auf HBO Max präsentiert, das nächstes Jahr mit Discovery+ fusionieren wird. Starz strebt eine Trennung von Lionsgate an, damit es möglicherweise mit anderen Inhaltsanbietern fusionieren kann, um an Größe zu gewinnen.

Die Eliminierung von Showtime als unabhängige Einheit würde auch zu Kosteneinsparungen durch Personalabbau, wie Nevins Abgang, und Technologie- und Marketing-Duplizierungen führen.

