Der Außenverteidiger von Manchester City, Rico Lewis, passt perfekt zur taktischen Entwicklung von Pep Guardiola, sagt Jamie Carragher | Fußball Nachrichten

Jamie Carragher hat den Außenverteidiger von Manchester City, Rico Lewis, überhäuft und den 18-Jährigen als „perfekt in Pep Guardiolas System“ bezeichnet.

Riyad Mahrez traf zweimal, als City mit einem 4:2-Sieg gegen Tottenham eine beeindruckende Aufholjagd startete, um die Titelhoffnungen wieder aufleben zu lassen.

Der Premier-League-Meister wurde erschüttert, als Spurs in den Schlussmomenten der ersten Halbzeit nach Ederson-Fehlern im Etihad-Stadion durch Dejan Kulusevski und Emerson Royal zweimal traf.

Nach einem schnellen Doppelpack der Gastgeber machte Lewis einen entscheidenden Block, um Ivan Perisic die Chance zu verwehren, die Spurs-Führung nach einer Stunde wiederherzustellen, wobei der Youngster seinen Schuss auf das Holzwerk ablenkte.

Der vielseitige Verteidiger wusste nicht allzu viel über den Block, aber es war eine Intervention, die sich in der Endabrechnung als entscheidend erweisen könnte, nachdem City eine beeindruckende Wende in der zweiten Halbzeit vollbracht hatte.

Bild:

Lewis hat sich in dieser Saison unter Guardiola hervorgetan





Carragher glaubt, dass Guardiola sich von Anfang an aus Verdiensten an Lewis gewandt hat, und nachdem er sich zuvor auf der linken Seite der Verteidigung hervorgetan hatte, als er Joao Cancelo vorgezogen wurde, hat er seine Auswahl am Donnerstagabend vor Kyle Walker mehr als bestätigt.

„Dieser junge Bursche hat sein Glück mit der Perisic-Chance verdient“, sagte Carragher Sky Sports. „Was er jetzt mit 18 tut … spielt nicht nur die Position, auf der er spielt – es ist sein taktisches Verständnis, ins Mittelfeld zu gehen.

„Er spielt vor Englands Rechtsverteidiger. Mit 18 Jahren den Platz eines erfahrenen Nationalspielers einzunehmen – ein Typ, der fast jede Trophäe gewonnen hat, die man gewinnen kann.

Bild:

Die Touchmap von Rico Lewis gegen Tottenham





„Ich glaube nicht, dass es heute Abend um Rotation ging. Ich glaube nicht, dass Pep mit Kyle Walker im Old Trafford zufrieden war, und dieser Junge war jedes Mal, wenn er gespielt hat, absolut herausragend [Guardiola thought] „Ich werde ihn in ein riesiges Spiel stecken, das Manchester City gewinnen muss.“

„Sie mussten gewinnen, und er war absolut fantastisch. Als Pep Guardiola vor sechs oder sieben Jahren in den Verein kam, konnte man in seinem ersten Spiel sehen, was er von seinen Außenverteidigern wollte.

Manchester-City-Trainer Pep Guardiola hielt sich in seinem Interview nach dem Spiel nicht zurück. Bevor Guardiola sich von einer Frage entfernte, behauptete er, seiner City-Mannschaft und den Fans habe es an „Feuer“ gefehlt.



„Es ist nicht etwas, das im Laufe der Zeit gewachsen ist, wie man es sofort sehen konnte. Lewis wäre damals ungefähr 11 in der Akademie gewesen, also wäre es etwas, das die Altersgruppen sehr früh gefüttert hätte.

„Es ist durch die Akademie gegangen, wie Guardiola will, dass seine Außenverteidiger spielen, also wurde er über viele Jahre so trainiert. Auch wenn wir ihn dafür loben, ist er es wahrscheinlich gewohnt, Woche für Woche auf diese Weise zu spielen , Woche mit den Juniorseiten.

„Er passt perfekt.“

Lewis gibt Guradiola die Kontrolle

Bild:

Pep Guardiola begrüßt Lewis nach dem Sieg über Leeds





Angesichts der Aussicht, Tabellenführer Arsenal um acht Punkte hinter sich zu lassen und ein Spiel mehr zu absolvieren, rüstete sich Guardiolas Mannschaft nach der Pause wieder auf.

City wurde von einer kleinen Gruppe von Fans ausgebuht, als sie zur Umkleidekabine gingen, aber ihre Reaktion war bemerkenswert – und Lewis‘ reife Leistung war ein Katalysator für das Comeback der Heimmannschaft.

Izzy Christiansen, Mittelfeldspieler von Man City Women, fügte hinzu: „Er ist zuverlässiger im Ballbesitz. Seine Ballkontrolle ist außergewöhnlich und er gibt den Ball im richtigen Moment frei. Er hat einen massiven Abwehrinstinkt.

„Pep Guardiola weiß, wie gut er ist, und jedes Mal, wenn ich ihn in dieser Saison spielen gesehen habe, bringt Kyle Walker einen dynamischeren Stil in sein Spiel, aber Guardiola will die Kontrolle über das Spiel.

„Im Moment gibt ihm Rico Lewis diese Kontrolle, weil sein Spielverständnis Jahre über seinem Alter liegt.

„In den ersten Spielzeiten unter Pep bei City überlappten und unterlappten die Außenverteidiger. Wir sehen das jetzt nicht mehr so ​​oft, da der moderne Außenverteidiger in Peps System Rico Lewis ist. Er spielt tiefer Die Rolle Nr. 6, die das Spiel mit Rodri kontrolliert, spielt auf derselben Linie.

„Ich sehe eine Entwicklung in dem, was Guardiola tut, weil Walker im FA Cup gegen Chelsea mit einer Überlappung gegen Chelsea assistierte, aber das ist das alte Man City. Das ist eine weitere Facette von Guardiolas Entwicklung.“

Richards: Peps Außenverteidiger sind jetzt Mittelfeldspieler

Rico Lewis sagt, dass die Saison noch nicht vorbei ist und es das gleiche Manchester City ist, das in den letzten Jahren die Premier League gewonnen hat. Das Gefühl, dass ihr Comeback dem Rest der Liga zeigt, dass sie „nicht hier sind, um herumzuspielen“.



Der frühere Verteidiger von Man City, Micah Richards, sagte gegenüber Sky Sports:

„Der Grund, warum der Außenverteidiger unter Pep jetzt auf diese Weise spielt, besteht darin, die breiten Männer frei zu lassen und sie eins zu eins zu lassen. So oft hat Lewis Son heute Abend mit hineingezogen, um Stones zu überlassen, um an den Ball zu kommen auszuspielen.

„Technisch ist er fantastisch. Ich möchte nicht zu viel Druck auf ihn ausüben. Als Kyle Walker bei Spurs auf die Bühne kam, war er ein marodierender Außenverteidiger. Er hat ein anderes System gelernt.

„Lewis ist durch diesen neuen aufgewachsen und deshalb sieht er so bequem aus.“

Warum die Entwicklung des Außenverteidigers einseitig ist

KOSTENLOS ZU SEHEN: Highlights vom Sieg von Manchester City gegen Tottenham in der Premier League.



Carragher fügte hinzu: „Wenn wir über die Entwicklung des Außenverteidigers sprechen, sprechen wir über Manchester City und Arsenal. Sie sind zwei Teams mit ähnlichen Prinzipien, da Mikel Arteta ein Schüler von Guardiola ist.

„Niemand sonst tut es. Der Grund, warum Pep es tut, ist, dass er seine breiten Spieler so breit mag und dann seine beiden Mittelfeldspieler, die als Nr. 10 spielen. Das bedeutet, dass er mit einem zentralen Mittelfeldspieler zurückbleibt, also ist einer der Gründe nicht gerecht in Ballbesitz kommen.

„Es geht eigentlich nur darum, den Konter zu stoppen. So hat man fast fünf nach vorne und dann fünf hinter dem Ball. Das war ein Problem für Man City beim zweiten Spurs-Tor, als Rodri allein gelassen wurde.

„City spielte Stones als Rechtsverteidiger, wenn sie hinten mit Nathan Ake auf der linken Seite spielten, Akanji alleine in der Mitte und Lewis im Mittelfeld mit Rodri, also war es fast ein 3-2-5, das Pep spielte.

„Diese Systemteams spielen jetzt fantastisch, und vieles davon ist Pep Guardiola zu verdanken, als er zu Barcelona kam. Er hat den Fußball verändert. Jetzt folgen viele Leute seinem Modell, aber ich finde die Position des Außenverteidigers immer noch sehr gut.“ viel Peps und Artetas. Die Teams tun im Moment immer noch nicht das Gleiche.