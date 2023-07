Steve Brusatte wird am Samstag, den 8. Juli, um 15 Uhr zu Prairie Fox Books in Ottawa zurückkehren, um sein neuestes Buch „The Rise and Reign of the Mammals: A New History, from the Shadow of the Dinosaurs to Us“ zu besprechen.

Während es in diesem Buch diesmal um prähistorische Säugetiere geht, wird Brusatte weiterhin auf Dinosaurier eingehen. Dieses Buch richtet sich an erwachsene Leser, daher wird die Diskussion dieses Mal eher auf Erwachsene ausgerichtet sein.

Tickets für diese Veranstaltung kosten 10 $ und die Sitzplätze sind begrenzt. Tickets können online unter www.prairiefoxbooks.com/events/ oder persönlich bei Prairie Fox Books, 719 La Salle St. in Ottawa, oder telefonisch unter 815-433-7323 erworben werden. Seine Bücher werden bei der Veranstaltung verkauft, aber jeder kann anrufen und vorab eines reservieren.

Brusatte ist gebürtiger Ottawaer und Absolvent der Ottawa High School. Er ist professioneller Paläontologe und Professor an der Universität Edinburgh in Schottland. Er hat zahlreiche Dinosaurierarten entdeckt, Bücher für Kinder und Erwachsene geschrieben und ist in verschiedenen Fernsehspecials und Podcasts aufgetreten, zuletzt im beliebten Podcast „Armchair Expert“. Brusatte war auch als Berater für die „Jurassic World“-Filme tätig.