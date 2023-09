Der Lower East Side von New York City war einst die Heimat einer der größten deutschen Bevölkerungsgruppen der Welt, doch Mitte des 20. Jahrhunderts hatte sich diese Gemeinschaft weitgehend zerstreut. Wir erforschen die Geschichte der deutschen Gemeinschaft von New York.

Wurde New York zuerst von Deutschen besiedelt?

Deutsch und Niederländisch sind zwei Wörter, die einst praktisch synonym verwendet wurden, und vielleicht ist dies der Grund für die irrige Annahme, New York sei zuerst von Deutschen besiedelt worden. Tatsächlich waren die ersten europäischen Siedler im heutigen New York City (ein Gebiet, das ursprünglich vom indianischen Lenape-Volk bewohnt wurde) Holländer.

Niederländische Siedler gründeten Neu-Amsterdam (Neues Amsterdam) als Hauptstadt der Neuen Niederlande (Neue Niederlande) im Jahr 1625 als Handelsposten der Niederländischen Westindien-Kompanie. In den 1650er Jahren war die Kolonie so weit angewachsen, dass sie Teile des heutigen New York, Delaware, Connecticut und New Jersey umfasste, und zog damit die Aufmerksamkeit der Engländer auf sich, die die strategische Bedeutung des Ortes erkannten.

Im Jahr 1664 wurde die Festung von den Engländern erobert und umbenannt Neues Amsterdam New York, nach dem Herzog von York. Die Bevölkerung von Neues Amsterdam Damals waren es etwa 1.500, 40 Prozent davon waren Sklaven aus Afrika. In den folgenden Jahrhunderten nahm die Einwanderung aus Europa zu, doch erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts nahm das Wachstum der jungen Stadt noch einmal zu.

Germantown: Die ersten deutschen Siedler in Amerika

Die ersten Deutschen, die sich in Amerika niederließen, waren eine Gruppe von Quäkern und Mennoniten, die vor religiöser Verfolgung in Europa flohen. Im Jahr 1683 verhandelte ihr Anführer Francis Daniel Pastorius, ein Anwalt, über den Kauf von Land von William Penn in Pennsylvania. Später in diesem Jahr gingen 13 Familien an Bord der Concord und segelten von Deutschland nach Philadelphia, um sich in ihrer neuen Heimat „Germantown“ niederzulassen.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts und zunehmend auch im 19. Jahrhundert machten sich große Wellen deutscher Einwanderer auf den Weg über den Atlantik. Sie strebten nicht mehr nur nach politischer und religiöser Freiheit, sondern auch nach einem höheren Lebensstandard, flohen vor dem Krieg, dem Mangel an Arbeitsplätzen und Land, höheren Steuern und einer Hungersnot nach schlechtem Wetter und einer verheerenden Ernte nach der anderen.







Seit den ersten Jahren der Besiedlung gab es deutsche Einwanderer in Neu-Amsterdam, doch erst im 18. Jahrhundert begann ihre Zahl richtig anzuschwellen. Bei der Volkszählung von 1790 wurden rund 2.500 Deutsche als in New York lebend registriert. Bis 1840 war diese Zahl auf 24.000 gestiegen.

Als die Europäer in Scharen an der Westküste Amerikas ankamen, reisten 70 Prozent aller Einwanderer über New York City ein, das später als „Goldene Tür“ bekannt wurde. Schätzungsweise 1 Million Deutsche durchzogen in dieser Zeit die Stadt – 800.000 davon allein in den 1850er Jahren – und viele von ihnen ließen sich nieder, um dort ihr Leben auf der Lower East Side zu führen.







Die Anfänge der deutschen Gemeinschaft in New York

Mitte des 19. Jahrhunderts lebten in diesem Viertel mehr als 60.000 Deutsche, die sich in einem Gebiet niedergelassen hatten, das sich über 400 Blocks von der Division Street bis zur 14th Street und von der Avenue D bis zur Bowery erstreckte. Auch als „Klein-Deutschland“ bekannt. Kleines Deutschland oder Deutschland (und „Dutchtown“ für Nicht-Deutschsprachige) war das Gebiet eines der bevölkerungsreichsten Viertel der ganzen Stadt.

Im Jahr 1860 galt New York City nach Berlin und Wien als die drittgrößte „deutsche“ Stadt der Welt. Es hatte mehr als 200.000 deutsche Einwohner, die ein Viertel der Gesamtbevölkerung der Stadt ausmachten.







Little Germany, NYC

Heutzutage kann man es sich nur schwer vorstellen, aber die Avenue B war einst die Haupteinkaufsmeile von Little Germany, bekannt als „Deutscher Broadway“ und gesäumt von Bierhallen, Läden mit deutschem Bier, Theatern und Lebensmittelgeschäften, die alle mit deutschen Schildern geschmückt waren. Die Ausgabe von 1886 Appletons Wörterbuch von New York beschrieb eine Gegend, in der es „zahlreiche Lagerbierläden gibt und fast alle Schilder deutsche Namen tragen“.

Darüber hinaus verfügte das Gebiet über alle üblichen Finanz- und Wirtschaftsinstitutionen, die eine städtische Gemeinschaft benötigt, und war speziell auf die deutschsprachige Bevölkerung ausgerichtet. Dazu gehörten Bibliotheken, Banken, Versicherungsgesellschaften, Schulen, Krankenhäuser und Kirchen. Die Gegend hatte sogar eine eigene deutschsprachige Zeitung namens „ New York State Zeitung.

Auch Vereine und Verbände waren vertreten, wobei Männer brüderliche Organisationen wie die Freimaurer und Söhne Hermanns gründeten, sowie a Schützenverein („Schützenverein“), um die ländliche deutsche Leidenschaft für Schusswaffen in eine städtische Umgebung zu übertragen. Deutsche Chöre wurden zu beliebten Freizeitbeschäftigungen und jedes Jahr veranstalteten die Vereine eine fünftägige Veranstaltung mit Konzerten und Picknicks.







Die Katastrophe von General Slocum

Obwohl sich der Bezirk Ende des 19. Jahrhunderts zweifellos im Niedergang befand, als die ursprüngliche Bevölkerung deutscher Einwanderer älter wurde und ein neues deutsches Viertel, Yorkville, die Bevölkerung nach Norden zog, kam es Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer tragischen Katastrophe Der tödliche Schlag für Little Germany, der der Gemeinschaft das Herz herausreißt und sie auseinanderfallen lässt.

Am 15. Juni 1904 hatte die East Village-Filiale der St. Mark’s Lutheran Church einen Tagesausflug organisiert und das Dampfschiff General Slocum gechartert, um 1.300 Gäste – hauptsächlich Frauen und Kinder – zu einem jährlichen Picknick auf Long Island zu bringen.

Als das Boot den East River überquerte, fing es Feuer und es brach Panik aus, als die Menschen sich bemühten, die Rettungsboote abzuhängen, und feststellten, dass die Schwimmwesten an Bord unbrauchbar waren. Schätzungsweise 1.021 Passagiere kamen bei der Katastrophe ums Leben. Es war die höchste Zahl an Todesopfern aller Einzelereignisse in New York City bis zu den schrecklichen Ereignissen vom 11. September 2001.







Bildnachweis: Everett Collection / Shutterstock.com

Kleines Deutschland Streuungen

Das kleine Deutschland hat sich nie wieder erholt. Die meisten Opfer der Tragödie stammten aus wohlhabenden Familien, die das Rückgrat des sozialen Unterstützungsnetzwerks von Little Germany bildeten. Fast jede Familie in Kleindeutschland hat bei der Katastrophe einen Angehörigen verloren. Die Gemeinschaft war ausgehöhlt.

Ob um den Erinnerungen zu entfliehen oder anderswo bessere Arbeitsmöglichkeiten und Lebensbedingungen zu suchen, die Bewohner zogen in Scharen weg, und bis 1910 lebten nur noch wenige deutsche Familien im Bezirk.

Es war der Beginn des Ersten Weltkriegs und der damit einhergehende Anstieg antideutscher Gefühle, der den endgültigen Todesstoß für die Gemeinschaft darstellte, da die Menschen versuchten, sich von ihrem deutschen Erbe, ihrer Sprache und ihren Bräuchen zu distanzieren.







Deutsche in New York

Obwohl Little Germany nicht mehr existiert, gibt es im East Village noch heute Spuren dieser einst blühenden deutschen Gemeinde, wenn Sie wissen, wo Sie suchen müssen.

Die Ottendorfer Bibliothek in der 135 2nd Avenue trägt die Worte „Kostenlose Bibliothek und Lesesaal“ auf seiner ziegelroten Fassade. Das Gebäude wurde 1884 als New Yorks erste öffentliche Bibliothek als Geschenk des Philanthropen Oswald Ottendorfer eröffnet. Die Hälfte der Bücher der Bibliothek sind auf Deutsch, die andere Hälfte auf Englisch. Nebenan, in der 137 2nd Avenue, befindet sich die German Dispensary, die wie ihr Nachbar ein Geschenk von Ottendorfer an die Stadt war.







Bildnachweis: Brian Logan Photography / Shutterstock.com

Gleich um die Ecke, am 12 St Mark’s Place, finden Sie ein Gebäude mit der Aufschrift „Einigkeit ist Stärke„ („Einheit ist Stärke“) und „Deutsch-Amerikanische Schützengesellschaft“ (Deutsch-Amerikanische Schützengesellschaft) über seiner Tür. Heutzutage beherbergt das Gebäude ein Yoga-Studio und ein Fitnessstudio.

Drüben in der East 2nd Street gibt es einige Überreste der St. Nicholas Church, die 1835 erbaut wurde. Die Kirche selbst wurde 1960 zerstört, um Platz für einen Parkplatz zu schaffen, aber das Pfarrhaus neben der Kirche steht noch. In der 161-165 East 3rd Street finden Sie die Most Holy Redeemer Church, ein fabelhaftes Beispiel barocker Architektur, die 1844 von einem Missionar erbaut wurde.

Noch bekannter ist, dass Sie in der 190 Bowery das Germania Bank Building sehen, den dritten Standort der Deutsch-Amerikanischen Bank, eine hoch aufragende Erinnerung an das, was einst zu den prominentesten Bevölkerungsgruppen in New York City gehörte.







Bildnachweis: Sean Pavone / Shutterstock.com