Die Bundesregierung steht derzeit vor einem kurzfristigen Problem und einer langfristigen demografischen Katastrophe, und es zeigt sich, dass beides miteinander verbunden ist. Das kurzfristige Problem ist politischer Natur: Der Aufstieg der Alternative für Deutschland (AfD), der rechtsextremen Anti-Einwanderungspartei, die derzeit in mehreren ostdeutschen Bundesländern die größte politische Kraft ist und deren Populismus neue Wähler erreicht.

Die langfristige Lösung ist praktischer und kann Ökonomen zufolge den Wohlstand des Landes gefährden: Eine drohende demografische Kluft in der Arbeitswelt des Landes, die laut Wirtschaftsführern viel mehr Einwanderung erforderlich machen wird.

Die Bundesregierung hat kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das die bürokratischen Hürden bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz in Deutschland senken soll, doch die politische Atmosphäre ist schwerer zu kontrollieren. Bundesfinanzminister Christian Lindner brachte es Anfang der Woche auf den Punkt: „Das größte Standortrisiko für Ostdeutschland ist die AfD“, sagte er bei einer Veranstaltung in der Region. „Eine Partei, die das Land abschotten will und fremdenfeindliche Klischees bedient, ist Sand im Getriebe der Wirtschaft.“

Rechtsextreme Nachrichten sorgen in Indien für Schlagzeilen

Dass Rassismus in Deutschland ein Problem ist, lässt sich kaum bestreiten: Ein letzten Monat veröffentlichter, von der Regierung in Auftrag gegebener Bericht über Islamophobie kam zu dem Schluss, dass antimuslimischer Rassismus „in weiten Teilen der Gesellschaft verbreitet und alltägliche Realität“ sei.

Doch inwieweit solche Bedenken Menschen davon abhalten, nach Deutschland zu ziehen, ist fraglich. Ulrich Kober, Leiter des Programms „Demokratie und gesellschaftlicher Zusammenhalt“ der Denkfabrik Bertelsmann Stiftung, glaubt, dass an Lindners Warnung etwas Wahres dran ist, macht aber Vorbehalte: „Aus der Forschung wissen wir, dass Migrationsentscheidungen sehr komplex sind“, sagt er im Gespräch mit der DW. „Es gibt nie nur einen Faktor: Menschen haben unterschiedliche Prioritäten, wenn sie entscheiden, wohin sie migrieren.“

Kober stellte jedoch fest, dass Berichte über Islamfeindlichkeit sowie die Erfolge und Skandale der AfD durchaus in die Medien im Ausland gelangten, darunter auch in die Indische Zeiten. „Wenn in Deutschland rechtsextreme Gruppierungen auf dem Vormarsch sind oder rechtsextreme Politiker Ämter gewinnen, ist das ein Nachrichtenthema im Ausland“, sagte Kober der DW. „Die Menschen wissen, was in Deutschland passiert.“

Das unterstreicht Shivam Mehrotra, ein indischer IT-Manager, der die letzten fünf Jahre für ein Unternehmen in Brandenburg gearbeitet hat (einem der Bundesländer, in denen die AfD derzeit in Meinungsumfragen an der Spitze steht). Mehrotra, der andere Einwanderer im Umgang mit der deutschen Bürokratie berät, sagt, dass Inder, die über einen Umzug ins Ausland nachdenken, solche Geschichten durchaus zur Kenntnis nehmen.

„Ich glaube nicht, dass es ausschlaggebend dafür sein wird, ob man nach Deutschland kommt oder nicht, aber die Richtung, in die sich das Land entwickelt, wäre eine Überlegung“, sagte er der DW.

Mehrotra sagte, er habe in seiner Zeit hier selbst nicht viel Rassismus erlebt („Vielleicht hatte ich Glück“), aber der Aufstieg des rechtsextremen Populismus beunruhige ihn. „Es berührt mich“, sagte der 33-Jährige. „Es spaltet überall auf der Welt, besonders aber in Deutschland, das ich jetzt mein Land nenne. Ich glaube gerne, dass Deutschland die Werte Gleichheit und Vielfalt schätzt.“

Chance und Lebensqualität

Mehrere Institutionen, von unternehmensfinanzierten Think Tanks wie der Bertelsmann Stiftung an internationale Organisationen wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und führen regelmäßig Untersuchungen darüber durch, was Länder für wen attraktiv macht.

Sie haben herausgefunden, dass die wichtigsten Faktoren potenzielles Einkommen, berufliche Perspektiven und Lebensqualität sind, und in all diesen Dingen, so Kober, sei Deutschland recht gut aufgestellt. Aber es steht natürlich im Wettbewerb mit anderen wohlhabenden Ländern, die neue Arbeitskräfte brauchen – und die USA, Kanada, Australien und das Vereinigte Königreich haben alle einen erheblichen Vorteil, weil der Großteil der Welt Englisch spricht.

In einer im vergangenen Jahr veröffentlichten OECD-Umfrage wurden Fachkräfte aus aller Welt gefragt, was ihrer Meinung nach die größten Hürden für die Einreise nach Deutschland sind: Rund 38 % nannten mangelnde Deutschkenntnisse, während nur rund 18 % Bedenken hinsichtlich Diskriminierung und Rassismus äußerten. „Es spielt zwar eine Rolle, aber man muss es in den Kontext anderer, wichtigerer Faktoren stellen“, sagte Kober. „Ich denke, das liegt auch daran, dass die meisten Menschen wissen, dass es nirgendwo eine Gesellschaft gibt, die frei von Rassismus ist.“

„Andere Länder, die klassischen angelsächsischen Einwanderungsländer, haben eine Kultur der Offenheit entwickelt, die in vielen Teilen der Bevölkerung in Deutschland noch fehlt“, fügte er hinzu. „Und natürlich repräsentiert die AfD – oder besser gesagt die Mentalität, die Menschen dazu bringt, AfD zu wählen – nicht gerade eine Kultur der Offenheit.“

Shivam Mehrotra, der indische IT-Manager, der mittlerweile in Brandenburg zu Hause ist, sagte, für ihn und seine Frau hätten zwei Dinge die Entscheidung zugunsten Deutschlands ausschlaggebend: „Zum einen war es die humanitäre und wirtschaftliche Art und Weise, wie Deutschland mit COVID umgegangen ist. Das.“ war erstaunlich. Und das andere, was uns wirklich bewegte, war der ethische Teil dieses Landes: Ich komme aus einem Land, das eine britische Kolonie war, und wenn man sich die Forschung anschaut, glauben die Menschen unserer Generation in Großbritannien immer noch, dass die Kolonisierung eine war Gute Sache. Während wir in Deutschland in der Schule sind, wird den Kindern die NS-Geschichte beigebracht: Die Vergangenheit wirklich zu akzeptieren ist so eine ethische Sache. Das hat mich wirklich mit Deutschland verbunden.“

