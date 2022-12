Der atmosphärische Fluss am Wochenende bringt Schnee und Regen

CNN

Ein atmosphärisches Flussereignis, das an diesem Wochenende reichlich Feuchtigkeit in den Westen bringt, wird sich allmählich über das Land bewegen und Millionen Menschen gefährliches Wetter bringen.

Der Blockbuster-Sturm wird im Westen mit starkem Schneefall, böigen Winden und Überschwemmungen an der Küste beginnen, sich dann nach Osten bewegen und potenzielle Schneesturmbedingungen im Mittleren Westen bedrohen Tornados im Süden.

Mehr als ein halbes Dutzend westlicher Bundesstaaten stehen an diesem Wochenende unter Winterwetterwarnung, während sich das starke Sturmsystem über die Region bewegt.

Schnee wird in den Sierras, Rockies und Cascades in Fuß gemessen. Starker Regen wird auch an der Westküste auf und ab zu verzeichnen sein, insbesondere in Kalifornien, wo bis Sonntag Überschwemmungsprobleme bestehen.

Ein atmosphärischer Fluss ist eine Feuchtigkeitsfahne, die vom Pazifischen Ozean einströmt. Ähnlich wie bei einem Feuerwehrschlauch schießt er Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum in einen Bereich, was zu sehr starkem Regen oder Schnee führt.

Die meisten Küstengemeinden werden am Wochenende 1 bis 3 Zoll Regen aufnehmen, und einige Gebiete in Nord- und Zentralkalifornien könnten insgesamt 3 bis 5 Zoll Regen erhalten. Küstenerosion und überflutete Straßen werden die Hauptsorgen sein.

„Zusätzliche starke Regenfälle können zu vereinzelten Abflussproblemen führen, insbesondere bei den jüngsten Brandnarben“, sagte das Weather Prediction Center.

Winde werden auch ein Problem für Kalifornien sein, mit Böen von bis zu 40 Meilen pro Stunde in den Tälern, 50 Meilen pro Stunde in Küstengebieten und möglicherweise sogar noch höheren Böen, die für exponierte Küstenvorsprünge, Berggipfel und Grate prognostiziert werden.

Und der Westen der USA wird nicht das einzige vom Sturm betroffene Gebiet sein.

„Wenn das System Anfang nächster Woche in die Plains einzieht, entwickelt sich ein frühlingshaftes Sturmsystem“, sagte Chad Myers, Meteorologe bei CNN. „In der warmen Luft im Süden wird es zu erheblichen Unwettern kommen, und in den westlichen Großen Seen und den nördlichen Ebenen wird es zu einem großen Schnee- und Eisereignis kommen.“

Für die nördlichen Ebenen und den Mittleren Westen nimmt die Bedrohung durch Schneestürme zu, da Anfang nächster Woche von Colorado bis Wisconsin erheblicher Schneefall, starke Winde, Eis und Eisregen möglich sein werden.

„Es wird erwartet, dass Montagnacht bis Donnerstag ein Wintersturm die Northern Plains treffen wird“, sagte das Büro des Nationalen Wetterdienstes in Bismarck, North Dakota. „Von Montagnacht bis Mittwochnacht werden schwierige Reisebedingungen durch starken Schneefall, eingeschränkte Sicht und Schneeverwehungen erwartet.“

Starker Schneefall und starker Wind werden die Hauptsorgen sein, aber auch Eisregen und Eis sind möglich.

Wenn der Wind mindestens 35 Meilen pro Stunde beträgt und die Sicht mindestens drei Stunden lang weniger als eine Viertelmeile beträgt, kann dies zu einem ausgewachsenen Schneesturm in der Region führen.

Weit verbreitete Schneeansammlungen in den nördlichen Ebenen und im Mittleren Westen werden 4 bis 8 Zoll betragen, und einige Orte könnten bis Freitag nächster Woche mehr als einen Fuß erreichen.

„Obwohl eine gewisse Unsicherheit besteht, wächst das Vertrauen, dass starke Winde und erheblicher Schneefall gefährliche Auswirkungen auf einen Großteil der zentralen/nördlichen Ebene und in den oberen Mittelwesten haben werden“, sagte das Vorhersagezentrum.

Glatte Straßen und nahezu weiße Bedingungen machen das Reisen in einigen dieser Gebiete sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Stromausfälle sind auch aufgrund sehr starker Winde möglich.

Die Bedrohung durch schwere Stürme nimmt auch in den südlichen Ebenen und der Golfküstenregion zu, einschließlich Tornados, großem Hagel und schädlichen Winden.

„Während Tornados im Dezember im Vergleich zum Frühling relativ selten sind, treten sie in Teilen des Südostens und des unteren Mississippi-Tals häufiger auf, wo es im Herbst und Winter häufig einen sekundären Höhepunkt gibt“, sagt Matthew Elliott, Meteorologe am Storm Prediction Center, sagte CNN.

Das schwere Sturmpotenzial beginnt Montagnacht in Oklahoma und Nordtexas und breitet sich am Dienstag allmählich in Arkansas, Louisiana und Mississippi aus.

Schwere Stürme werden voraussichtlich am Dienstag über Nacht in der gesamten Golfküstenregion anhalten. Nächtliche Tornados sind gefährlicher, weil viele Menschen schlafen und sich nicht bewusst sind, dass sie einen sicheren Ort suchen müssen.

Während tagsüber die größere Bedrohung durch Tornados besteht, besteht in den Abendstunden immer noch die Möglichkeit einiger rotierender Stürme.

Bis Mittwoch besteht die größte Bedrohung für ein Gebiet von New Orleans bis Panama City, Florida.

„Die Details zu den Gebieten, die am stärksten von Tornados bedroht sind, werden klarer, je näher das Ereignis rückt, und kleinere Trends werden deutlicher“, sagte Elliott.

Da sich die Prognose ändern kann, ist es wichtig, die Entwicklungen in den kommenden Tagen im Auge zu behalten.