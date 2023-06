Bis 14:29 Uhr kostenlos lesen

Arbeitslosenquote bei 7,4 Prozent

Die Arbeitslosenquote in Kiel lag im Juni 2023 unverändert bei 7,4 Prozent. Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften in Kiel ist derweil weiterhin hoch.