„Wie steht das im Einklang mit Artikel 3, Abschnitt 2 und der Gerichtsstandsklausel im Sechsten Verfassungszusatz und unserer langen Tradition, dass Sie in der Gemeinde vor Gericht gestellt werden, in der Sie Ihr Verbrechen begangen haben?“ fügte Donato hinzu, ein von Präsident Barack Obama ernannter Bezirksrichter in San Francisco. „Das ist Ihr Anspruch gemäß der Verfassung.“

Es war jedoch unklar, ob Fortenberry eine zweite Stimme im Gremium finden könnte, um seine Verurteilung aufzuheben und ihm einen neuen Prozess entweder in Nebraska oder Washington oder in beiden zu gewähren.

Ein anderer Richter im Berufungsverfahren, Salvador Mendoza, sagte, er glaube, dass die Staatsanwälte „irgendwie das überzeugendere Argument“ mit ihrer Behauptung hätten, dass eine Anklage wegen falscher Aussage dort erhoben werden könne, wo von einer Aussage erwartet werde, dass sie Auswirkungen habe, und nicht nur dort, wo sie sich bemerke geäußert.

Der dritte Richter, Gabriel Sanchez, war schwieriger zu durchschauen. Am Dienstag wurde keine endgültige Entscheidung bekannt gegeben. Mendoza und Sanchez sind Kandidaten von Präsident Joe Biden.

Fortenberry, ein Republikaner, der für neun Amtszeiten in den Kongress gewählt wurde, trat im März 2022 zurück, nachdem ihn eine Bundesjury in Los Angeles wegen dreier Straftaten verurteilt hatte: einem Plan, das FBI über sein Wissen über bestimmte Wahlkampfspenden zu täuschen, und der Abgabe falscher Aussagen gegenüber dem FBI ein Interview in seinem Haus in Nebraska und machte in einem separaten Interview in Washington DC erneut falsche Aussagen gegenüber dem FBI

Die Staatsanwälte sagten, der Gesetzgeber habe die Ermittler belogen, als er bestritt, gewusst zu haben, dass Gilbert Chagoury, ein wohlhabender libanesisch-nigerianischer Geschäftsmann, der in Frankreich lebt, bei einer Spendenaktion 2016 in Glendale, Kalifornien, über Mittelsmänner etwa 30.000 US-Dollar für seine Kampagne gespendet habe.

Fortenberrys Verteidigung argumentierte, dass er möglicherweise abgelenkt war oder eine schlechte Telefonverbindung hatte, als der Organisator dieser Spendenaktion, Elias Ayoub, ihm in einem Telefonanruf im Jahr 2018 die Herkunft der Gelder mitteilte. Ayoubs Anruf wurde vom FBI orchestriert und aufgezeichnet.

Fortenberry, der nicht zu seiner eigenen Verteidigung aussagte, setzte sich aktiv für Christen ein, die im Ausland verfolgt wurden, und kam angeblich im Zusammenhang mit ihrer Arbeit für diese Sache mit Ayoub und Chagoury in Kontakt.

Obwohl Fortenberry unter Druck zurücktrat, erhielt er keine Gefängnisstrafe, sondern nur zwei Jahre auf Bewährung und eine Geldstrafe von 25.000 US-Dollar.

Der Anwalt, der Fortenberrys Berufung bearbeitet, Kannon Shanmugam, betonte am Dienstag, dass die Staatsanwaltschaft seinem Mandanten niemals vorgeworfen habe, wissentlich sogenannte Conduit-Spenden angenommen oder falsche Wahlkampffinanzierungsberichte eingereicht zu haben, sondern nur wegen angeblich falscher Aussagen gegenüber den Ermittlern.

„Das ist ziemlich ungewöhnlich. Und im Kontext eines Kongressabgeordneten ist das sicherlich sehr ungewöhnlich“, sagte Shanmugam den Richtern.

Der Anwalt, der für die Wahrung von Fortenberrys Verurteilungen kämpfte, Alexander Robbins, wurde am Anwaltstisch von Mack Jenkins flankiert, dem Staatsanwalt, der den Fall gegen den Kongressabgeordneten leitete.

Robbins sagte, es sei vernünftig zu erwarten, dass Fortenberrys Aussagen sich auf die damalige Untersuchung auswirken würden, die von Los Angeles aus durchgeführt wurde, in der Nähe des Ortes, an dem die Spendenaktion 2016 stattfand. Das reichte aus, um den Fall in Los Angeles anstrengen zu können, da drei Bundesberufungsinstanzen eine sogenannte „Wirkungsprüfung“ eingeführt haben, sagte der Anwalt des Justizministeriums.

„Man muss darauf achten, wo die Aussage wesentlich war, also dort, wo sie eine Wirkung hatte oder in der Lage war, eine Wirkung zu haben“, argumentierte Robbins.

Aber Shanmugam erklärte den Richtern wiederholt, dass die Theorie der Regierung einen „unbegrenzten“ Gerichtsstand für Bundesstrafsachen vorsehe und es den Staatsanwälten ermächtige, den Ort der Verhandlungen zu verlegen, indem sie einfach die Ermittler dorthin verlegen oder schicken und erklären, dass die Auswirkungen der angeblichen Lüge oder Täuschung nun eingetreten seien woanders gefühlt werden.

Dies fand bei Donato Anklang, der von der Position der Regierung beunruhigt zu sein schien.

„Die Auswirkungen sind überall zu spüren, was meiner Meinung nach zu einem möglicherweise schrecklichen Ergebnis führt, nicht zuletzt, weil Mr. Fortenberry es sich leisten kann, Sie hier zu haben und Verteidigungsteams usw. zu haben“, sagte der Richter Shanmugam, Partner der New Yorker Anwaltskanzlei Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

„Es gibt viele Angeklagte, die das nicht konnten, und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Regierung diese Idee ausnutzt. Wissen Sie, Sie sprechen mit jemandem in Miami, ich weiß, dass Sie in Milwaukee leben, wir werden Sie dazu bringen, mitzukommen.“ dort unten, es sei denn, Sie sehen es in unserer Richtung, bekennen sich schuldig und unternehmen etwas. Deshalb mache ich mir darüber Sorgen“, sagte Donato. „Ich mache mir auch Sorgen über eine endlose Kette von Ursachen, die von Büro zu Büro weitergegeben werden. … Warum sollten diese Leute im ganzen Land an ausländische Veranstaltungsorte geschleppt und nicht einfach an den Bezirk weitergegeben werden, in dem die Erklärung abgegeben wurde?“

Robbins bestand darauf, dass dieser Ansatz nicht dem „gesunden Menschenverstand“ entspreche, da er dazu hätte führen können, dass für Fortenberry und in anderen komplexen Fällen mehr als ein Prozess durchgeführt werden müsste.

„Es ist nicht vernünftig, dass die Verfassung zwei oder drei verschiedene Verfahren für dasselbe Verhalten vorschreibt. Und das ist nicht der Fall“, sagte der Anwalt.