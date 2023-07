CNN





Der suspendierte texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton wird in seinem Amtsenthebungsverfahren nicht aussagen, so sein Anwalt, der das Verfahren als „Schein“ bezeichnete, das „zukünftige Kangaroo-Gerichte ermutigen“ würde.

„Deshalb wird Generalstaatsanwalt Paxton die rechtswidrige Klage des Repräsentantenhauses durch seine Aussage nicht würdigen“, sagte Anwalt Tony Buzbee in einer Erklärung am späten Montag. „Wir werden uns ihrer bösen, illegalen und beispiellosen Bewaffnung der Staatsmacht im Senat nicht beugen.“

Paxton wurde im Mai vom texanischen Repräsentantenhaus wegen angeblichen Fehlverhaltens angeklagt, darunter der Vorwurf, er habe sein Amt dazu genutzt, die Interessen eines prominenten Spenders zu fördern. Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Gemäß der texanischen Verfassung ist Paxton während der laufenden Angelegenheit von seinem Amt suspendiert, würde aber wieder in sein Amt eingesetzt, wenn der Senat ihn freispricht.

Gouverneur Greg Abbott hat inzwischen den ehemaligen texanischen Außenminister John Scott als vorübergehenden Ersatz ernannt, während Paxton auf sein Amtsenthebungsverfahren am 5. September wartet.

Während des Amtsenthebungsverfahrens im Senat fungiert der Vizegouverneur als Richter und die Senatoren als Geschworene. Für eine Verurteilung wäre eine Zweidrittelmehrheit der Anwesenden erforderlich.

Paxtons Frau, die republikanische Staatssenatorin Angela Paxton aus der Region Dallas, sagte zuvor, sie werde sich nicht davon abhalten lassen, im Amtsenthebungsverfahren gegen ihren Mann abzustimmen. Aufgrund neuer Regeln, die der Senat des Bundesstaates letzten Monat verabschiedet hat, wird sie jedoch im bevorstehenden Verfahren nicht mehr wählen dürfen.

Paxton ist ein konservativer Brandstifter, der eng mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump verbunden ist. Als oberster Staatsanwalt von Texas hat er Rechtsstreitigkeiten gegen den Affordable Care Act des ehemaligen Präsidenten Barack Obama, das Deferred Action for Childhood Arrivals-Programm und mehr geführt. Er focht die Wahlergebnisse von 2020 vor einem Bundesgericht an und hat in den letzten Monaten Krankenhäuser in Texas wegen der Bereitstellung von Übergangspflege für minderjährige Transgender ins Visier genommen.

CNN berichtete zuvor, dass ihm auch eine FBI-Ermittlung wegen Amtsmissbrauchs bevorstehe und dass Staatsanwälte des Justizministeriums in Washington, D.C. eine Korruptionsermittlung gegen Paxton übernommen hätten. Gegen ihn wird außerdem in einem separaten, unabhängigen Fall Anklage wegen Wertpapierbetrugs erhoben. Er hat alle Vorwürfe und Vorwürfe zurückgewiesen.