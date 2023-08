CNN

—



Der Anwalt von Hunter Biden sagte am Sonntag, ein Prozess sei „nicht unvermeidlich“, Tage nachdem dem von Trump ernannten US-Anwalt, der gegen den Sohn des Präsidenten ermittelt, der Status eines Sonderberaters zuerkannt wurde, nachdem die Verhandlungen zur Lösung der Steuer- und Waffenvorwürfe gescheitert waren.

„Wir haben die ganze Zeit versucht, eine solche Situation zu vermeiden, und das Gleiche gilt für die Staatsanwälte, die sich an uns gewandt haben, und wir sind diejenigen, die sagen: ‚Kann es eine Lösung ohne eine Strafverfolgung geben?‘ Also wollten sie es und vielleicht wollen sie es immer noch“, sagte Abbe Lowell, Bidens Anwalt, gegenüber „Face the Nation“ von CBS.

Durch die Ernennung von David Weiss zum Sonderermittler gab ihm Generalstaatsanwalt Merrick Garland mehr Befugnisse als ein typischer US-Anwalt und mehr Unabhängigkeit vom Justizministerium, da er einen beispiellosen Prozess gegen den Sohn des amtierenden Präsidenten beginnt und die Republikaner das Ministerium beanspruchen ist politisiert.

Die Untersuchung schien ihren Abschluss gefunden zu haben, als im Juni ein Vergleichsabkommen bekannt gegeben wurde. In einer zweigleisigen Vereinbarung plante Hunter Biden, sich zweier Steuervergehen schuldig zu bekennen und die Staatsanwaltschaft würde in zwei Jahren eine gesonderte Anklage wegen Waffenverbrechens fallenlassen, wenn er sich aus rechtlichen Schwierigkeiten heraushielte und die Drogentests bestand.

Doch der Deal scheiterte letzten Monat vor Gericht dramatisch an der Kontrolle des Bundesrichters, der den Fall überwachte.

Lowell verteidigte am Sonntag die Verteidiger von Hunter Biden und machte die Bundesanwälte für das Scheitern des Deals verantwortlich. „Welche Gruppe erfahrener Strafverteidiger würde ihrem Mandanten erlauben, sich an einem Montag eines Vergehens schuldig zu bekennen, wenn man bedenkt, dass sie wussten, dass an einem Mittwoch eine Straftat angeklagt werden könnte? Das würde nicht passieren“, sagte er.

Lowell verteidigte Präsident Joe Biden als „nichts anderes als einen liebevollen Vater“ und sagte, es gebe „keine Beweise, um den Präsidenten wegen der möglichen Verbrechen seines Sohnes anzuklagen“.

Aber der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, und führende Republikaner auf dem Capitol Hill kritisierten Garlands Entscheidung, Weiss den Status eines Sonderberaters zu verleihen, schnell und versprachen, ihre eigenen Ermittlungen fortzusetzen.

Der New Yorker Abgeordnete Dan Goldman, Mitglied des Democratic Oversight Committee, sagte am Sonntag in der Sendung „State of the Union“ gegenüber Jake Tapper von CNN: „Wenn Hunter Biden Verbrechen begangen hat, sollte er dafür angeklagt werden.“ Ich bin ein Demokrat und sage das.“

„Kein aktuell gewählter Republikaner sagt, dass Donald Trump, wenn er Verbrechen begangen hat, dafür angeklagt und zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Und das ist ein entscheidender Unterschied, den die Öffentlichkeit verstehen muss“, fügte er hinzu.

„Und dies ist nur ein weiterer Ausdruck der wahren Unabhängigkeit dieses Justizministeriums. Ein von Trump ernannter US-Anwalt ermittelt gegen den Sohn des Präsidenten. Das ist ziemlich bemerkenswert. Und man hört von der anderen Seite keinen Respekt dafür, dass Joe Biden sich aus dieser Untersuchung herausgehalten hat“, sagte Goldman.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Will Hurd, ein ehemaliger texanischer Kongressabgeordneter, sagte Tapper in einem separaten Interview bei „State of the Union“, dass „der unmittelbaren Familie eines Präsidenten nicht erlaubt sein sollte, Lobbyist oder Berater zu sein, wenn sein Vater oder sein Ehemann der Präsident ist.“ aus den Vereinigten Staaten.“