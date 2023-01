Der Anwalt sieht sich zwei Strafanzeigen gegenüber, nachdem er einem Richter aus Manitoba während der Anfechtung des COVID-19-Gerichts der Kirche gefolgt war

Ein Anwalt, der eine Reihe von Kirchen in ganz Kanada vertrat, die gegen COVID-19-Beschränkungen vor Gericht kämpften, wurde von der Polizei in Winnipeg angeklagt, nachdem er zugegeben hatte, dass er 2021 einen Privatermittler engagiert hatte, um hochrangige Regierungsbeamte und den Richter von Manitoba zu verfolgen, der einen der Fälle der Organisation leitete .

Der Winnipeg Police Service sagte, er habe John Carpay, 55, wegen Einschüchterung eines Teilnehmers des Justizsystems und des Versuchs, die Justiz zu behindern, angeklagt.

Das Justizzentrum für konstitutionelle Freiheiten, das Carpay beschäftigte, sagte, es habe am Freitag von dem Haftbefehl der Winnipeg-Polizei gegen Carpay erfahren.

„Dieser Haftbefehl wurde offenbar im Zusammenhang mit den Ereignissen im Jahr 2021 erlassen und behauptet, die Justiz behindert zu haben“, sagte die in Alberta ansässige Organisation in einer Erklärung, die am Sonntag auf ihrer Website veröffentlicht wurde.

Carpay stellte sich sofort dem Calgary Police Service, nachdem er von dem Haftbefehl erfahren hatte, heißt es in der Erklärung.

Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Carpay gegen Kaution freigelassen wurde, mit der einzigen Bedingung, dass er Joyal nicht kontaktiert. Es hieß, der in Calgary ansässige Anwalt habe seit seiner Entschuldigung dafür, dass Joyal im Jahr 2021 gefolgt sei, keine Kommunikation mit dem Richter gehabt.

Ein Sprecher des Calgary Police Service sagte, er habe bei der Verhaftung von Carpay geholfen, aber andere Fragen an die Polizei von Winnipeg vertagt.

Die Entscheidung von Carpay, einen Privatdetektiv einzustellen, um Glenn Joyal, dem Obersten Richter des damaligen Court of Queen’s Bench in Manitoba, zu folgen, kam im Juli 2021 während einer Anhörung für einen Fall gegen Pandemieregeln ans Licht, der von sieben ländlichen Manitoba-Kirchen vorgebracht wurde, die von vertreten wurden Carpays Organisation.

Carpay gab zu, dass er 2021 einen Privatdetektiv engagiert hatte, um Glenn Joyal, dem obersten Richter des damaligen Court of Queen’s Bench in Manitoba, zu folgen, der hier abgebildet ist. (Gary Solilak/CBC)

Joyal sagte der Anhörung, er sei von einem Privatdetektiv verfolgt worden, um ihn beim Verstoß gegen die COVID-19-Regeln zu erwischen, um ihn in Verlegenheit zu bringen, während er die gerichtliche Anfechtung leitete.

Damals entschuldigte sich auch Carpays Organisation bei Joyal und verurteilte das Vorgehen des Anwalts.

Joyal sagte, die Überwachung würde seine Entscheidung in dem Fall nicht beeinflussen – in dem er später die Pandemiebeschränkungen von Manitoba regierte stellten keine Verletzung von Grundrechten dar – stellte jedoch fest, dass das Eindringen in die Privatsphäre ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Richtern im Allgemeinen aufwirft.

Joyal sagte auch, dass diese Art von Aktivitäten als Behinderung der Justiz angesehen werden könnten und dass die Polizei von Winnipeg Ermittlungen durchführe.

In seiner Stellungnahme vom Sonntag bezeichnete das Justizzentrum für konstitutionelle Freiheiten die Anklage gegen den Anwalt als „unerwartet und ohne Erklärung“.

Es sagte auch, es sei „zutiefst enttäuscht“ von der Entscheidung, Carpay über ein Jahr nach den fraglichen Ereignissen zu belasten, von denen die Organisation sagte, dass sie „bereits angemessen behandelt werden“.

Nachdem sich Carpay für die Einstellung der Privatdetektive entschuldigt hatte – was seiner Meinung nach Regierungsbeamte zur Rechenschaft ziehen und die Entscheidung im Fall Manitoba nicht beeinflussen sollte – sagte der Vorstand seiner Organisation, dass er dies tun würde unbefristeten Urlaub nehmen als dessen Präsident.

Die Organisation sagte am Sonntag, dass die Beurlaubung sieben Wochen gedauert habe. Während dieser Zeit habe der Vorstand „geeignete Schritte unternommen, um die Governance und Aufsicht zu stärken“.

Es hieß auch, Carpay habe mit einer von der Polizeiangelegenheit getrennten Untersuchung der Law Society of Manitoba zusammengearbeitet.

Anklage wegen beruflichen Fehlverhaltens

Ein Sprecher der Law Society of Manitoba sagte, ihre Untersuchung sei abgeschlossen und Anklagen wegen beruflichen Fehlverhaltens seien gegen Carpay genehmigt worden.

Auf der Website der Law Society of Manitoba heißt es, dass die dreitägige Anhörung für Carpays Fall am 8. Februar beginnen soll. Carpay wird vorgeworfen, die Integrität verletzt, den öffentlichen Respekt vor der Rechtspflege untergraben und das Gericht nicht mit Aufrichtigkeit, Fairness und Höflichkeit behandelt zu haben und Respekt, sagt die Website.

Ein Anwalt, der eines beruflichen Fehlverhaltens für schuldig befunden wird, kann mit Geldstrafen, Suspendierungen oder Berufsverboten rechnen, heißt es im Legal Profession Act von Manitoba.

Der Menschenrechtsanwalt Richard Warman aus Ottawa, der die Beschwerde über Carpay eingereicht hatte, die die Untersuchung der Anwaltskammer veranlasste, sagte, er denke, der Fall sei in Bezug auf das berufliche Fehlverhalten eines Anwalts beispiellos.

„Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Anwalt so weit von der Stange gegangen wäre, einen Privatdetektiv einzustellen, um den Obersten Richter zu verfolgen, der einen Fall leitet, in dem sie auftreten“, sagte er am Montag.

„Ich habe keinen Zweifel, dass es in den kommenden Jahren als Paradebeispiel für berufliches Fehlverhalten untersucht werden wird. Und wenn Sie sich extrem verhalten, erfordert es extreme Sanktionen.“

Warman sagte, er sei erleichtert zu hören, dass Carpay ebenfalls strafrechtlich angeklagt werde, wunderte sich aber darüber, dass es so lange gedauert habe – zumal der Fall ein Schuldeingeständnis vor Gericht beinhaltete.

In Anbetracht dessen sagte er, es komme als „extrem naiv“ daher, dass Carpays Organisation sage, die Anklage gegen den Anwalt sei unerwartet gewesen.